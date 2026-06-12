مدیرکل مدیریتبحران استان:
دو جوان در ارتفاعات روستای «ماهین» قزوین دچار صاعقهزدگی شدند
مدیرکل مدیریت بحران قزوین از اصابت صاعقه به دو جوان در ارتفاعات «ماهین» طارم سفلی خبر داد و بر ضرورت جدی گرفتن هشدارهای جوی تأکید کرد.
به گزارش ایلنا در قزوین، در پی بیتوجهی به هشدارهای جوی و حضور در فضای باز در شرایط ناپایدار، دو جوان در ارتفاعات روستای «ماهین» دچار صاعقهزدگی شده و بلافاصله برای مداوا به مراکز درمانی منتقل شدند.
قدرتالله مهدیخانی، مدیرکل مدیریت بحران استان قزوین با اشاره به اینکه این حادثه در حالی رخ داد که پیشتر هشدارهای لازم در خصوص احتمال بارشهای رگباری و رعد و برق صادر شده بود، گفت: متأسفانه علیرغم اطلاعرسانیهای مکرر، گاهی شاهد بیاحتیاطی شهروندان هستیم که منجر به حوادث تلخ و غیرقابل جبران میشود.
وی از شهروندان، بهویژه طبیعتگردان و کشاورزان خواست تا در زمان صدور هشدارهای هواشناسی، ضمن خودداری از ترددهای غیرضروری، به نکات ایمنی توجه ویژه داشته باشند.
مهدیخانی یادآور شد: پناه گرفتن در زمان رعد و برق بسیار اهمیت دارد و افراد بایستی سریعاً به پناهگاههای امن و مسقف بروند و پرهیز از نقاط پرخطر از دیگر نکات ایمنی است و بایستی از قرارگیری در کنار سازههای مرتفع، دکلهای برق و درختان تکافتاده بهشدت پرهیز شود.
این مدیر گفت: اگر در گروهی چندنفره هستید، از تجمع در یک نقطه خودداری کرده و با حفظ فاصله از یکدیگر بایستید و در صورت گرفتار شدن در فضای باز، روی پنجه پا بنشینید، سر خود را به سمت قفسه سینه یا میان زانوها خم کرده و با دست گوشهای خود را بگیرید.
وی بیان کرد: ممنوعیت دراز کشیدن از دیگر توصیه هاست لذا هرگز روی زمین دراز نکشید؛ چرا که این کار سطح تماس بدن با زمین را افزایش داده و شما را به هدفی آسیبپذیرتر برای جریان الکتریکی صاعقه تبدیل میکند.