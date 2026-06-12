استاندار: فارس در شرایط جنگی نیز، یک کارگاه بزرگ عمرانی است

به گزارش ایلنا، حسینعلی امیری با قدردانی از جهادگران و کشاورزانی که از دوران دفاع مقدس تاکنون در مسیر تأمین نیازهای ملی گام برداشته‌اند، گفت: روحیه مسئولیت‌پذیری مدیران و کارکنان اجرایی باعث شده است تا در سخت‌ترین شرایط و حتی در ایام درگیری‌های نظامی، چرخ توسعه استان متوقف نشود.

وی با اشاره به اینکه در جنگ دوازده روزه و جنگ رمضان، با یک جنگ ترکیبی مواجه بوده‌ایم که در آن کل کشور در جبهه قرار داشت، افزود تداوم اجرای پروژه‌ها و اینکه مردم سایه جنگ را حس نکنند، وضعیتی بی‌نظیر است که الگوهای ذهنی و اجتماعی را تغییر داده است.

امیری با تبیین رویکرد مدیریتی در استان، بر لزوم تحقق عدالت اجتماعی از طریق توسعه متوازن و متناسب تأکید کرد و گفت هدف اصلی، توزیع امکانات در تمامی شهرستان‌ها بر اساس شاخص‌های رفاهی است تا از مهاجرت روستاییان جلوگیری شود.

وی گفت: تبدیل استان به یک کارگاه بزرگ عمرانی با وجود محدودیت‌های بودجه‌ای و شرایط جنگی محصول مستقیم همدلی، انسجام و همراهی میان مردم، نمایندگان و مدیران است.

توسعه زیرساختی و مدیریت سیستمی، کلید عبور از چالش‌های انرژی و ناترازی است

استاندار فارس همچنین در آیین بهره‌برداری از نیروگاه ۵ مگاواتی سروستان گفت: اتخاذ رویکرد مدیریت سیستمی و حذف بروکراسی اداری، منجر به تسریع در اجرای پروژه‌های توسعه‌ای و تحقق حرکت در مسیر توسعه متوازن در شهرستان‌ها شده است.

امیری با تشریح طرح «هر هفته یک پروژه» که از پروژه تأمین آب شهر صدرا آغاز شد، گفت: فارس با فعال بودن پروژه‌های متعدد یک کارگاه بزرگ عمرانی است و بنا داریم که هر هفته یک پروژه مهم به بهره‌برداری برسد.

وی با بیان اینکه سروستان پس از افتتاح ۴ پروژه در شهرستان شیراز اولین شهرستانِ مقصدِ این طرح است و با تأکید بر لزوم برنامه‌ریزی و تعیین زمان‌بندی مشخص برای اجرای پروژه‌ها افزود: بهره‌برداری از مجموعه‌ای از پروژه‌ها در شهرستان سروستان نشان از ثمربخشی برنامه‌ریزی‌ها و تلاش برای اجرای عدالت دارد که باعث شده است پروژه‌ها بدون تعویق اجرا شوند.

امیری با اشاره به شفافیت در روند اجرایی پروژه‌ها گفت: تمامی سفرهای شهرستانی دارای دبیرخانه بوده و جزئیات طرح‌ها در پایگاه اینترنتی دفتر فنی قرار می‌گیرد تا مردم، نمایندگان و فرمانداران بتوانند بر روند پیشرفت پروژه‌ها نظارت کرده و مطالبه‌گری کنند.

استاندار فارس در ادامه سخنان خود به جایگاه استراتژیک انرژی پرداخت و گفت: امروز برق علاوه بر ابعاد صنعتی و توسعه‌ای، ویژگی‌های اجتماعی و سیاسی نیز پیدا کرده است؛ چرا که هرگونه اختلال در شبکه برق، منجر به نارضایتی‌های اجتماعی و خسارات مادی به مردم و واحدهای تولیدی و صنعتی می‌شود.

وی با اشاره به رویکرد دولت چهاردهم، تأکید کرد: توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و استفاده از ظرفیت نیروگاه‌های کوچک و متوسط خورشیدی، از برنامه‌های راهبردی دولت است که علاوه بر تولید برق سبز، از منظر پدافند غیرعامل نیز حائز اهمیت است.

استاندار فارس با اشاره به مدل «پکیج‌های اجرایی» که در آن تمام دستگاه‌های ذی‌ربط (منابع طبیعی، جهاد کشاورزی، برق و مقامات محلی) در کنار هم قرار می‌گیرند، اظهار داشت که این مدل مدیریتی باعث شده است نیروگاه برق دراک در کمتر از چهار ماه و با حذف بروکراسی اداری به بهره‌برداری برسد.

وی همچنین از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، به‌ویژه برادران جمالی که بدون درخواست تسهیلات بانکی در احداث این نیروگاه را با سرمایه‌گذاری یک میلیون و ۴۰۰ هزار یورویی به سرانجام رساندند ، قدردانی کرد و افزود: به‌روزرسانی سند آمایش استان فارس، مبنای اجرای طرح‌ها و پروژه‌هاست و با تکیه بر این سند و همبستگی تیمی، امیدواریم به‌زودی شاهد آغاز به کار نیروگاه‌های بعدی در استان باشیم.

سروستان یکی از جذاب‌ترین مقاصد سرمایه‌گذاری فارس است

استاندار فارس در ادامه در آیین بهره‌برداری از خط انتقال گاز شهرک صنعتی شماره ۲ سروستان با سرمایه‌گذاری ۵۰۰ میلیارد تومانی، تداوم پروژه‌های عمرانی در شرایط بحرانی و تجاوز صهیونیستی_آمریکایی به کشور را گویای پایداری نظام مدیریتی کشور و تعهد به ارتقاء تولید ملی و توسعه در هر شرایطی دانست.

امیری با قدردانی از تلاش‌های مدیران استانی، معاونان استانداری و مسئولین محلی، افتتاح این پروژه حیاتی را یکی از دستاوردهای ارزشمند در مسیر پایداری زیرساخت‌های انرژی دانست.

وی با اشاره به نقش کلیدی مدیران شرکت گاز استان در به ثمر رسیدن پروژه، تصریح کرد: این ایستگاه در شرایطی به بهره‌برداری می‌رسد که در جریان جنگ تحمیلی رمضان، منطقه تحت هجوم دشمن بود اما مدیریت گاز استان با برنامه‌ریزی دقیق، بر تمامی چالش‌ها غلبه کرد.

استاندار فارس با تبیین فضای سیاسی و نظامی فعلی، اظهار داشت: در حالی که در جنگ ۴۰ روزه، برخی از منابع تولید گاز در مناطقی از کشورمان مورد هدف قرار گرفتند، تداوم مسیر توسعه در استان فارس ثابت کرد که اراده مدیران و مردمان این دیار، فراتر از هر مانعی است.

وی افزود: درک مشترک از مسئولیت‌پذیری و شجاعت مدیران و مردم ما، برای دشمنان ایران ناشناخته است و حتی در شرایطی که کشور با شهادت رهبر معظم انقلاب و فرماندهان نظامی مواجه شد، نظم کشور به هم نخورد و مسیر توسعه با صلابت ادامه یافت.

امیری همچنین با تحلیل ظرفیت‌های اقتصادی منطقه، سروستان را یکی از جذاب‌ترین مقاصد سرمایه‌گذاری در استان دانست.

وی با مقایسه این منطقه با کلان‌شهر شیراز افزود: سروستان با دارا بودن مزایای شهر شیراز و در عین حال نبود معایبی چون ترافیک و محدودیت‌های شهری، دسترسی سریع به فرودگاه و نزدیکی به خطوط آهن، پتانسیل فوق‌العاده‌ای برای رشد صنعتی دارد.

استاندار فارس همچنین اشاره کرد که پیشنهاد تسریع در اجرای خط آهن در این منطقه به وزارت راه و سازمان راه آهن کشور ارائه و پذیرفته شده است که این امر هزینه‌های حمل‌ونقل به سمت بنادر جنوبی را به‌شدت کاهش می‌دهد.

امیری با اشاره به مساحت ۷۰۰ هکتاری شهرک صنعتی سروستان و تاریخ کهن این منطقه، بر لزوم معرفی این ظرفیت‌ها به سرمایه‌گذاران تأکید کرد و از سازمان صدا و سیما و نهادهای مربوطه خواست تا با الگوبرداری از کشورهای موفق شرق آسیا که تخصص ویژه‌ای در تبلیغ مزیت‌های ملی خود دارند، ظرفیت‌های سروستان را بیش از پیش معرفی کنند.

وی با تأکید بر مدیریت تیمی و ساختارمند بین مدیران استان، اجرای سریع پروژه‌ها (از جمله نیروگاه برق سروستان در کمتر از چهار ماه) را نتیجه همین همدلی دانست و ابراز امیدواری کرد که با تکیه بر این مدل مدیریتی، مسیر توسعه در سروستان و سراسر استان فارس بیش از پیش هموار شود.

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