با حضور استاندار فارس؛
خط انتقال گاز شهرک صنعتی سروستان ۲ به بهرهبرداری رسید
طرح خط انتقال گاز شهرک صنعتی سروستان ۲ با هدف تأمین پایدار انرژی مورد نیاز واحدهای صنعتی و سرمایهگذاریهای آینده، همزمان با سفر استاندار فارس به شهرستان سروستان به بهرهبرداری رسید.
به گزارش ایلنا، همزمان با سفر استاندار فارس به شهرستان سروستان، طرح خط انتقال گاز شهرک صنعتی سروستان ۲ با حضور مسئولان استانی و شهرستانی به بهرهبرداری رسید.
این پروژه با هدف تأمین پایدار انرژی گاز مورد نیاز واحدهای صنعتی مستقر در شهرک صنعتی سروستان ۲ و فراهمسازی زیرساخت لازم برای توسعه سرمایهگذاریهای صنعتی آینده اجرا شده و با اعتباری افزون بر ۵ هزار میلیارد ریال و ظرفیت انتقال روزانه ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار مترمکعب گاز به بهرهبرداری رسیده است.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی فارس در این مراسم با اشاره به اهمیت تأمین انرژی برای واحدهای تولیدی، گفت: بهرهبرداری از طرح خط انتقال گاز و گازرسانی به شهرک صنعتی سروستان ۲ یکی از مهمترین اقدامات در راستای توسعه و تکمیل زیرساختهای صنعتی در این شهرک صنعتی محسوب میشود.
عباس برنهاد ضمن تقدیر از همکاری و تعامل سازنده شرکت گاز استان فارس در اجرای این پروژه، اظهار کرد: شرکت گاز فارس نقش مؤثری در اجرا و بهرهبرداری از این طرح زیرساختی ایفا کرده و همکاری مطلوبی با شرکت شهرکهای صنعتی فارس در زمینه تأمین گاز شهرکها و نواحی صنعتی استان داشته است.
سروستان ۲؛ قطب آینده توسعه صنعتی فارس
برنهاد با اشاره به ظرفیتهای شهرک صنعتی سروستان ۲ افزود: فاز نخست این شهرک در مساحتی بالغ بر ۲۵۰ هکتار آمادهسازی شده و هماکنون در مرحله واگذاری اراضی به سرمایهگذاران قرار دارد. بهرهبرداری از این زیرساخت مهم، زمینه تأمین گاز مورد نیاز واحدهای صنعتی فعال، طرحهای در دست اجرا و سرمایهگذاریهای آینده را فراهم میکند.
وی تصریح کرد: شهرک صنعتی سروستان ۲ با مساحت ۷۵۰ هکتار بهعنوان یکی از بزرگترین شهرکهای صنعتی استان فارس، برای استقرار صنایع بزرگ و همچنین سرریز صنایع کلانشهر شیراز پیشبینی شده است و به دلیل موقعیت مناسب جغرافیایی در مجاورت محور شیراز ـ جنوب، از ظرفیت ویژهای برای توسعه صنعتی برخوردار است.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی فارس خاطرنشان کرد: در حال حاضر چندین واحد بزرگ صنعتی از جمله بزرگترین مجموعه تولیدکننده آجر نسوز صنایع فولادی کشور، یکی از بزرگترین تولیدکنندگان ساندویچپانلهای سقفی و دیواری و مجموعه بزرگ تولید انواع مخازن پلیاتیلن در این شهرک صنعتی مستقر بوده و در حال فعالیت هستند. همچنین تعدادی طرح صنعتی بزرگ و منحصربهفرد نیز در آستانه استقرار قرار دارند.
وی افزود: تاکنون ۵۷ قرارداد سرمایهگذاری در این شهرک صنعتی منعقد شده که از این تعداد، ۸ واحد صنعتی با اشتغال حدود ۳۰۰ نفر به بهرهبرداری رسیدهاند و ۶ واحد دیگر نیز در آستانه بهرهبرداری قرار دارند که تا پایان سال جاری وارد مدار تولید خواهند شد.
تأکید استاندار فارس بر تسریع در اجرای پست برق شهرک
استاندار فارس در ادامه سفر خود از محل احداث پست برق ۶۶ به ۲۰ کیلوولت شهرک صنعتی سروستان ۲ بازدید کرد و بر رفع موانع اجرایی، تسریع در روند تکمیل پروژه و ایفای تعهدات دستگاههای اجرایی مرتبط تأکید کرد.
در این بازدید، مدیران عامل شرکت شهرکهای صنعتی فارس و شرکت برق منطقهای فارس گزارشی از روند اجرای پروژه ارائه کردند.
برنهاد در این خصوص گفت: پروژه پست برق شهرک صنعتی سروستان ۲ با ظرفیت تأمین ۵۴ مگاوات برق، بر اساس توافقنامه مشارکت میان شرکت شهرکهای صنعتی فارس، سازمان مدیریت و برنامهریزی استان و شرکت برق منطقهای فارس از اسفندماه ۱۴۰۱ در دستور کار قرار گرفته است.
وی افزود: سهم مشارکت این پروژه شامل ۳۰ درصد شرکت شهرکهای صنعتی فارس، ۳۰ درصد سازمان مدیریت و برنامهریزی استان و ۴۰ درصد شرکت برق منطقهای فارس است و شرکت شهرکهای صنعتی فارس بخش عمده تعهدات مالی خود را در زمان انعقاد قرارداد پرداخت کرده است.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی فارس تأکید کرد: با توجه به افق توسعه شهرک صنعتی سروستان ۲، بهرهبرداری از این پست برق نقش مهمی در تأمین پایدار انرژی برق واحدهای صنعتی و پاسخگویی به نیازهای توسعهای آینده این شهرک خواهد داشت.