حمله آمریکا به یک قایق صیادی در سیریک؛ یک نفر مجروح شد

به گزارش راکنا، رضا شهیدیان پنجشنبه شب در گفت و گویی با اعلام این خبر افزود: این حمله عصر امروز روی داد که در نتیجه آن یک صیاد براثر حمله وی به قایقش مجروح شد.

وی اضافه کرد: این صیاد که در حال ماهی‌گیری در آب‌های سرزمینی بود ناگهان مورد تهاجم دشمن قرار گرفته و قایقش غرق می شود ولی خودش توسط یکی دیگر از قایق های حاضر در منطقه نجات داده می شود.

فرماندار سیریک یادآور شد: حال عمومی صیاد مجروح شده مساعد است و هم اکنون در بیمارستان حضرت ابالفضل العباس (ع) میناب بستری است.

فرماندار شهرستان سیریک ادامه داد: این دومین حمله ارتش تروریستی آمریکا به قایق و لنج های ساکنان این منطقه است، بامداد پنجشنبه نیز یک لنج باری حامل کالاهای اساسی متعلق به این شهرستان در دریای عمان مورد هدف قرار گرفت که در پی این حمله، شناور غرق شده و محموله آن به طور کامل از بین رفت، اما پنج خدمه لنج با کمک شناورهای عبوری نجات یافتند.

شهرستان سیریک هرمزگان در فاصله ۱۷۰ کیلومتری شرق بندرعباس واقع است.

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