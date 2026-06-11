مدیرکل محیطزیست کهگیلویه و بویراحمد خبر داد:
مهار آتشسوزی در ارتفاعات مشرف بر روستای «آبزار» منطقه حفاظت شده دنا
مدیرکل حفاظت محیطزیست استان کهگیلویه و بویراحمد به وقوع حادثه آتشسوزی در منطقه حفاظت شده دنا اشاره کرده و گفت: با تلاش محیطبانان، کارشناسان و همراهی جوامع محلی آتشسوزی در ارتفاعات مشرف بر روستای «آبزار» منطقه حفاظت شده دنا مهار شد.
به گزارش ایلنا، عبدال دیانتینسب افزود: این حادثه آتشسوزی امروز 21 خرداد ماه ساعت در عرصههای طبیعی و مرتفع منطقه حفاظت شده دنا آغاز شد که با تلاشهای بیوقفه نیروهای محیطبانی، کارشناسان، جوامع محلی، دهیاران پرتلاش و تشکلهای زیستمحیطی، این حادثه در کمترین زمان ممکن مهار شد.
وی ادامه داد: آتشسوزی مذکور با تلاشهای خستگیناپذیر، کاملاً مهار شده است. این آتشسوزی به گونههای مرتعی و بخشی از درختان و درختچههای منطقه آسیب زده است. هنوز علت دقیق و وسعت کامل آتشسوزی مشخص نشده و فرایندهای کارشناسی برای برآورد خسارت و علتیابی آن در حال انجام است.
مدیرکل حفاظت محیطزیست استان کهگیلویه و بویراحمد اظهار داشت: هماکنون تیمهای عملیاتی در حال پایش و سرد کردن محدوده آتشسوزی هستند تا از هرگونه شعلهور شدن مجدد آتش جلوگیری شود. با اقدامات به موقع انجام شده در منطقه، از گسترش بیشتر آتش به مناطق حساس و وسیعتر جلوگیری شد.
دیانتینسب بر ضرورت همراهی و همافزایی شهروندان در راستای جلوگیری از حوادث آتشسوزی تأکید داشته و تصریح کرد: از شهروندان و دوستداران طبیعت تقاضا میشود در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک در طبیعت و یا آتشسوزی، مراتب را سریعاً به سامانه 1540 یا یگان امداد محیطزیست اطلاع دهند.