دستگیری 2 متهم حادثه تیراندازی منجر به قتل در یک مراسم عروسی

به گزارش ایلنا، سرهنگ مجتبی طاهری افزود: 2 شب گذشته وقوع حادثه تیراندازی در یک مراسم عروسی یکی از مناطق روستایی حوزه سرخ قلعه به مرکز فوریت‌های پلیسی 110 اعلام شد و در این راستا بلافاصله مأموران پلیس آگاهی به محل حادثه اعزام شدند.

وی به تشریح جزئیات حادثه پرداخته و در این خصوص ادامه داد: در بررسی‌های اولیه مشخص شد بر اثر این تیراندازی 2 نفر با اسلحه، 2 جوان جان خود را از دست داده‌اند. همچنین در این حادثه یک نفر دیگر نیز مجروح شده و به بیمارستان منتقل شده است.

فرمانده انتظامی شهرستان قلعه‌گنج در استان کرمان اظهار داشت: مأموران پلیس آگاهی با اقدامات اطلاعاتی و بررسی صحنه جرم، هر 2 عامل تیراندازی را ظرف 48 ساعت شناسایی و دستگیر کردند. از متهمان 2 قبضه سلاح کلاش کشف و ضبط شده است.

سرهنگ طاهری به اقدامات انتظامی و قضایی انجام شده برای سیر مراحل قانونی این حادثه تیراندازی و قتل اشاره داشته و در این رابطه تصریح کرد: متهمان این حادثه تیراندازی پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی ذیربط معرفی شدند.

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