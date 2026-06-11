رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی فارس:
امنیت غذایی، محور اقتدار ملی و اولویت راهبردی کشور است
رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس، در پیامی به مناسبت آغاز هفته جهاد کشاورزی، این هفته را نماد مجاهدت، ایثار و تلاشهای بیوقفه فعالان بخش کشاورزی در مسیر تحقق امنیت غذایی و اقتدار ملی دانست.
وی با تأکید بر اینکه تأمین امنیت غذایی از مهمترین ارکان اقتدار ملی و از اولویتهای راهبردی کشور است، اظهار داشت: در شرایط کنونی، مسئولیت خدمتگزاران بخش کشاورزی بیش از گذشته اهمیت یافته و تحقق کشاورزی دانشبنیان، افزایش بهرهوری، صیانت از منابع طبیعی، سازگاری با تغییرات اقلیمی و انتقال دانش و فناوری به عرصه تولید، مستلزم همافزایی همه ارکان این بخش است.
مرادی با اشاره به نقش مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس در توسعه بخش کشاورزی افزود: این مرکز بهعنوان یکی از مراکز تابعه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) با بهرهگیری از ظرفیتهای علمی، پژوهشی و آموزشی، همواره در مسیر تولید دانش، توانمندسازی بهرهبرداران و کارشناسان، توسعه فناوریهای نوین و پشتیبانی علمی از تولید پایدار کشاورزی استان گام برداشته و این مسیر را با جدیت ادامه خواهد داد.
رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس در پایان، ضمن گرامیداشت هفته جهاد کشاورزی و ادای احترام به مقام شامخ شهدا، بهویژه شهدای سنگرساز بیسنگر، از تلاشهای مدیران، کارشناسان، محققان، مروجان، بهرهبرداران، کشاورزان و فعالان بخش کشاورزی استان فارس قدردانی و برای آنان در مسیر خدمت به مردم و توسعه بخش کشاورزی آرزوی موفقیت کرد.