امنیت غذایی، محور اقتدار ملی و اولویت راهبردی کشور است

به گزارش ایلنا، ابوالفتح مرادی در این پیام با گرامیداشت هفته جهاد کشاورزی، این مناسبت را فرصتی برای پاسداشت خدمات خانواده بزرگ جهاد کشاورزی و تجدید میثاق با آرمان‌های انقلاب اسلامی و شهدای والامقام، به‌ویژه شهدای «سنگرساز بی‌سنگر» عنوان کرد.

وی با تأکید بر اینکه تأمین امنیت غذایی از مهم‌ترین ارکان اقتدار ملی و از اولویت‌های راهبردی کشور است، اظهار داشت: در شرایط کنونی، مسئولیت خدمت‌گزاران بخش کشاورزی بیش از گذشته اهمیت یافته و تحقق کشاورزی دانش‌بنیان، افزایش بهره‌وری، صیانت از منابع طبیعی، سازگاری با تغییرات اقلیمی و انتقال دانش و فناوری به عرصه تولید، مستلزم هم‌افزایی همه ارکان این بخش است.

مرادی با اشاره به نقش مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس در توسعه بخش کشاورزی افزود: این مرکز به‌عنوان یکی از مراکز تابعه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) با بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی، پژوهشی و آموزشی، همواره در مسیر تولید دانش، توانمندسازی بهره‌برداران و کارشناسان، توسعه فناوری‌های نوین و پشتیبانی علمی از تولید پایدار کشاورزی استان گام برداشته و این مسیر را با جدیت ادامه خواهد داد.

رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس در پایان، ضمن گرامیداشت هفته جهاد کشاورزی و ادای احترام به مقام شامخ شهدا، به‌ویژه شهدای سنگرساز بی‌سنگر، از تلاش‌های مدیران، کارشناسان، محققان، مروجان، بهره‌برداران، کشاورزان و فعالان بخش کشاورزی استان فارس قدردانی و برای آنان در مسیر خدمت به مردم و توسعه بخش کشاورزی آرزوی موفقیت کرد.

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