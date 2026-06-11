به گزارش ایلنا، مهدی زندیه‌وکیلی در بیست‌ویکمین بزرگداشت روز خانواده و تکریم بازنشستگان استان مرکزی، افزود: دستگاه‌های اجرایی موظف هستند سازوکارهای لازم برای بهره‌گیری از دانش، تجربه و اندوخته‌های پیشکسوتان و بازنشستگان را در فرایندهای تصمیم‌سازی، مدیریت بحران و ارتقاء کارآمدی نظام اجرایی فراهم کنند.

وی بر ضرورت استفاده از ظرفیت بازنشستگان در اداره امور دستگاه‌های اجرایی تأکید کرده و ادامه داد: ارتباط مستمر دستگاه‌های اجرایی با پیشکسوتان و بازنشستگان اهمیت بسیاری دارد. قطع ارتباط با بازنشستگان پس از پایان خدمت قابل قبول نیست و مدیران باید با حفظ ارتباط مستمر، از ظرفیت فکری و تجربی آنان بهره ببرند.

استاندار مرکزی اظهار داشت: در این راستا ابلاغیه‌ای به تمامی ادارات و دستگاه‌های اجرایی این استان صادر شده است تا با تشکیل هیئت‌های اندیشه‌ورز، شوراهای مشورتی و نشست‌های تخصصی، زمینه حضور و مشارکت پیشکسوتان و بازنشستگان داوطلب و صاحب‌نظر را در فرایندهای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری فراهم کنند.

زندیه‌وکیلی به ماهیت عملکردی ابلاغیه مذکور اشاره داشته و تصریح کرد: بر اساس این ابلاغیه، ادارات و دستگاه‌های اجرایی موظفند نظرات، پیشنهادات و تجربیات بازنشستگان و پیشکسوتان را در حوزه‌های مختلف مدیریتی، اجرایی و تخصصی مورد استفاده قرار دهند و گزارش اقدامات خود را نیز به استانداری مرکزی ارائه کنند.

وی بیان داشت: فرهنگ درستکاری، امانتداری و خدمت به مردم از ارزش‌های ماندگاری است که باید به نسل‌های آینده منتقل شود. بسیاری از پیشکسوتان و بازنشستگان پس از پایان دوران خدمت نیز فعالیت‌های اجتماعی و خیرخواهانه خود را ادامه می‌دهند و نمونه‌های ارزشمندی از خدمتگزاری و مسئولیت‌پذیری را به نمایش می‌گذارند.

استاندار مرکزی به شرایط اقتصادی کشور اشاره داشته و تأکید کرد: مشکلات معیشتی شهروندان و بازنشستگان قابل انکار نیست و مسئولان دستگاه‌های اجرایی برای بهبود این شرایط تلاش می‌کنند. اما بخش قابل توجهی از دشواری‌های اقتصادی ناشی از فشارهای خارجی، تحریم‌ها و اقدامات خصمانه دشمنان علیه ملت ایران است.

زندیه‌وکیلی بر ضرورت امیدآفرینی در جامعه تأکید کرده و ابراز داشت: بازنشستگان و پیشکسوتان می‌توانند با انتقال تجربیات و تبیین واقعیت‌ها، نقش مهمی در افزایش آگاهی نسل‌های آینده ایفا کنند. آینده روشن است و با وجود تمامی دشواری‌ها، زمینه‌های گشایش اقتصادی، توسعه سرمایه‌گذاری و پیشرفت کشور فراهم خواهد شد.

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