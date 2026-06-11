تمدید مهلت استفاده از نرخ عوارض ساختمانی سال ۱۴۰۴ در شیراز تا پایان خرداد
مدیریت شهری مهلت بهرهمندی از نرخها و ضوابط محاسبه عوارض ساختمانی سال ۱۴۰۴ را تا پایان ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ تمدید کرد؛ موضوعی که به گفته مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری شیراز، در چارچوب سیاستهای حمایتی و بر پایه مصوبات قانونی انجام شده است.
به گزارش ایلنا، مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری شیراز تمدید مهلت استفاده از نرخها و ضوابط محاسبه عوارض ساختمانی سال ۱۴۰۴ را تا پایان ۳۱ خردادماه ۱۴۰۵ اعلام کرد.
امید گشتاسبی اظهارداشت: در راستای اجرای سیاستهای حمایتی مدیریت شهری و با استناد به مصوبات شورای اسلامی شهر و مجوزهای قانونی، مهلت بهرهمندی از نرخها و ضرایب عوارض ساختمانی سال ۱۴۰۴ برای شهروندان تمدید شد.
وی افزود: تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول میتوانند تا پایان مهلت تعیینشده، عوارض ساختمانی خود را بر اساس نرخها و شرایط سال ۱۴۰۴ پرداخت کنند. بدیهی است پس از این تاریخ، محاسبه و اخذ عوارض صرفاً مطابق تعرفهها و ضوابط مصوب سال ۱۴۰۵ انجام خواهد شد.
گشتاسبی با تأکید بر این موضوع که این تمدید صرفاً محدود به بازه زمانی اعلامشده است، تصریح کرد: پس از پایان مهلت، هیچگونه استناد به شرایط تمدیدشده برای بهرهمندی از نرخهای سال قبل پذیرفته نخواهد بود و حق مکتسبهای خارج از این بازه ایجاد نمیشود.
مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری شیراز از شهروندان خواست برای جلوگیری از افزایش هزینهها و تسهیل در روند رسیدگی به پروندههای ساختمانی، در مهلت مقرر نسبت به پرداخت عوارض از طریق درگاههای الکترونیکی یا مراجعه به واحدهای مربوطه اقدام کنند.
بر این اساس، شهروندان شیرازی و دیگر مودیان مرتبط تنها تا پایان خرداد ۱۴۰۵ فرصت دارند از نرخهای عوارض ساختمانی سال ۱۴۰۴ استفاده کنند و پس از آن، ملاک محاسبه، تعرفهها و ضوابط جدید سال ۱۴۰۵ خواهد بود.