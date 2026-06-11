مشاور بینالملل و توافقهای تجاری سازمان توسعه تجارت ایران ؛
بازار ۴۰۰ میلیارد دلاری اتحادیه اقتصادی اوراسیا فرصت کمنظیری برای توسعه صادرات استانهاست
مشاور بینالملل و توافقهای تجاری سازمان توسعه تجارت ایران گفت: بازار ۴۰۰ میلیارد دلاری اتحادیه اقتصادی اوراسیا فرصت کمنظیری برای توسعه صادرات استانهاست.
به گزارش خبرنگار ایلنا، میرهادی سیدی در نشست «تبیین فرصتها و چالشهای توافقنامه تجارت آزاد ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا» که در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی لرستان برگزار شد، اظهار کرد: موافقتنامه تجارت آزاد ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا را میتوان بزرگترین گشایش تعرفهای در تاریخ تجارت خارجی جمهوری اسلامی ایران دانست؛ توافقی که براساس آن تعرفه ۸۷ درصد کالاهای مشمول تجارت میان ایران و پنج کشور عضو این اتحادیه به صفر رسیده است.
مشاور بینالملل و توافقهای تجاری سازمان توسعه تجارت ایران افزود: این موافقتنامه حاصل حدود ۹ سال مذاکره مستمر میان ایران و کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیاست و اکنون فرصتی کمنظیر برای فعالان اقتصادی کشور و استانها فراهم شده تا سهم بیشتری از بازار منطقهای به دست آورند.
وی با اشاره به ظرفیتهای اقتصادی کشور افزود: ایران علیرغم همه محدودیتها و فشارهای خارجی، همچنان کشوری بزرگ، برخوردار از ظرفیتهای انسانی و سرزمینی ارزشمند و دارای مردمی مقاوم و وفادار است و همین ویژگیها میتواند زمینهساز جهش اقتصادی و تجاری کشور باشد.
مشاور بینالملل سازمان توسعه تجارت ایران با قدردانی از مسئولان اتاق بازرگانی لرستان برای برگزاری این نشست گفت: اقدامات انجامشده در لرستان نشاندهنده حرکت استان در مسیر توسعه و استفاده از ظرفیتهای اقتصادی است و سازمان توسعه تجارت نیز آمادگی دارد در این مسیر از فعالان اقتصادی حمایت کند.
سیدی با بیان اینکه اتحادیه اقتصادی اوراسیا متشکل از پنج کشور روسیه، قزاقستان، بلاروس، ارمنستان و قرقیزستان است، تصریح کرد: این اتحادیه از سال ۲۰۱۵ فعالیت خود را آغاز کرده و اعضای آن در قالب یک قلمرو گمرکی مشترک، تجارت آزاد میان خود را برقرار کردهاند.
وی ادامه داد: موافقتنامه تجارت آزاد ایران با این اتحادیه مفصلترین توافق تجاری کشور محسوب میشود که در قالب ۲۴۰ صفحه تنظیم شده و بخش عمده کالاهای تجاری را پوشش میدهد.
سیدی با اشاره به آثار اقتصادی اجرای این توافقنامه اظهار داشت: تنها در سال گذشته حدود هفت میلیارد دلار تجارت میان ایران و کشورهای عضو اوراسیا انجام شد و حذف تعرفهها موجب صرفهجویی صدها میلیون دلاری در هزینههای گمرکی تجار دو طرف شده است.
وی اضافه کرد: افزون بر حذف تعرفهها، بسیاری از موانع غیرتعرفهای نیز برطرف شده و اکنون واردات بخش قابل توجهی از کالاها از کشورهای عضو اوراسیا بدون محدودیتهای پیشین امکانپذیر است.
مشاور بینالملل سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به ظرفیت ۴۰۰ میلیارد دلاری واردات سالانه کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا گفت: این بازار بزرگ میتواند مقصد مناسبی برای صادرات کالاهای ایرانی باشد، در حالی که سهم کنونی ایران از این بازار همچنان پایین است.
سیدی خاطرنشان کرد: حجم تجارت ایران با کشورهای عضو اوراسیا از حدود ۲ میلیارد دلار در آغاز مذاکرات در سال ۱۳۹۵ به حدود هفت میلیارد دلار در سال گذشته رسیده که نشاندهنده اثرگذاری این توافق در توسعه مبادلات تجاری است.
وی با تاکید بر ضرورت آشنایی فعالان اقتصادی با مفاد توافقنامه افزود: موافقتنامههای تجاری بهتنهایی اثرگذار نیستند و زمانی منافع واقعی آن محقق میشود که تجار و تولیدکنندگان بتوانند از ظرفیتهای ایجادشده بهدرستی استفاده کنند.
سیدی همچنین با تشریح روند جهانی شدن اقتصاد و شکلگیری زنجیرههای ارزش جهانی گفت: امروز تولید کالاها در دنیا به صورت شبکهای و بینالمللی انجام میشود و هیچ کشوری نمیتواند بدون تعامل گسترده با اقتصاد جهانی، تولید رقابتی و صادرات پایدار داشته باشد.
وی تصریح کرد: توافقنامههای تجاری در جهان با هدف تسهیل تجارت، کاهش هزینهها، روانسازی فرآیندهای گمرکی و تقویت زنجیرههای تامین شکل گرفتهاند و ایران نیز ناگزیر است برای افزایش رقابتپذیری اقتصاد خود، مسیر توسعه همکاریهای تجاری منطقهای را تقویت کند.