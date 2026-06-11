رییس اتاق بازرگانی لرستان:
توافقنامه تجارت آزاد با اوراسیا فرصت طلایی توسعه صادرات است
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی لرستان گفت: توافقنامه تجارت آزاد ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا، فرصتی کمنظیر برای توسعه صادرات غیرنفتی، حضور پایدار در بازارهای هدف و افزایش حجم مبادلات تجاری استان لرستان است.
به گزارش ایلنا، محمد خاکی امروز پنجشنبه در نشست «تبیین فرصتها و چالشهای توافقنامه تجارت آزاد ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا» که در اتاق بازرگانی لرستان برگزار شد، اظهار کرد: ورود موفق به بازارهای بینالمللی نیازمند شناخت دقیق قوانین، مقررات، تعرفهها، رویههای گمرکی و الزامات تجاری کشورهای هدف است و بدون آموزش و آگاهی کافی، حضور پایدار در بازارهای صادراتی امکانپذیر نخواهد بود.
وی با تاکید بر ضرورت عبور از تجارت سنتی افزود: یکی از مشکلات تجارت خارجی کشور، نگاه مقطعی و غیرحرفهای به صادرات است، در حالی که ماندگاری در بازارهای جهانی مستلزم برندسازی، برنامهریزی و حضور مستمر در بازارهای هدف است.
خاکی با اشاره به روند طولانی مذاکرات توافقنامه تجارت آزاد ایران و اوراسیا تصریح کرد: این توافقنامه حاصل حدود هشت سال مذاکره تخصصی و مستمر بوده و برای نخستین بار، تعرفه ۸۷ درصد کدهای کالایی میان طرفین به صفر رسیده که اقدامی کمسابقه در تجارت خارجی کشور محسوب میشود.
وی تلاشهای سازمان توسعه تجارت و تیم مذاکرهکننده این توافقنامه را قابل تقدیر دانست و گفت: برگزاری نشستهای تخصصی در استانهای مختلف کشور و ارائه اطلاعات کاربردی به فعالان اقتصادی، زمینه بهرهبرداری بهتر تجار و تولیدکنندگان از ظرفیتهای این توافقنامه را فراهم کرده است.
رییس اتاق بازرگانی لرستان با بیان اینکه این استان در حوزه محصولات کشاورزی، شیلات و برخی تولیدات صنعتی دارای مزیت رقابتی است، افزود: لرستان ظرفیت بالایی برای صادرات به کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا دارد، اما تحقق این هدف نیازمند مطالعه بازار، شناخت نیازهای کشور مقصد و توسعه زیرساختهای صادراتی است.
وی از آغاز فعالیت رسمی کارگزار توسعه بازار روسیه از سوی اتاق بازرگانی لرستان خبر داد و اظهار داشت: این مجموعه از فردا فعالیت خود را در حوزه مطالعه بازار، آموزش، بازاریابی و تسهیل صادرات به روسیه آغاز میکند تا زمینه حضور هدفمند تولیدکنندگان استان در این بازار فراهم شود.
خاکی با اشاره به ارتباطات تجاری اتاق بازرگانی لرستان با کشورهای عضو اوراسیا گفت: طی سالهای اخیر، ارتباطات گستردهای با کشورهای روسیه، بلاروس و قزاقستان برقرار شده و هیاتهای تجاری این کشورها از ظرفیتهای تولیدی و صادراتی استان بازدید کردهاند.
وی افزود: اتاق بازرگانی لرستان تاکنون سه تفاهمنامه همکاری با استانهای اسمولنسک، لیپتسک و ساراتوف روسیه منعقد کرده و زمینه صادرات محصولات استان به ویژه در حوزه شیلات، محصولات کشاورزی و برخی صنایع فراهم شده است.
رییس اتاق بازرگانی لرستان همچنین از راهاندازی یک پلتفرم هوشمند تجاری برای معرفی توانمندیهای اقتصادی استان خبر داد و گفت: در این سامانه، هر فعال اقتصادی دارای صفحه اختصاصی خواهد بود و تجار خارجی میتوانند به صورت مستقیم محصولات، مشخصات و اطلاعات تولیدکنندگان لرستان را مشاهده و با آنان ارتباط برقرار کنند.
وی افزود: این پلتفرم در قالب نمایشگاه مجازی و بانک اطلاعاتی محصولات طراحی شده و میتواند نقش موثری در توسعه بازاریابی بینالمللی و معرفی برندهای صادراتی استان ایفا کند.
خاکی همچنین به اجرای طرح پایلوت «آژانس توسعه تجارت» در لرستان اشاره کرد و گفت: این طرح پس از ماهها مطالعه و بررسی، با همکاری بخش خصوصی در استان آغاز شده و در صورت موفقیت، به سایر اتاقهای بازرگانی کشور نیز تعمیم خواهد یافت.
وی توسعه آموزشهای تخصصی، هوشمندسازی کسبوکارها، ارتقای مهارتهای صادراتی و برگزاری نشستهای تخصصی با کشورهای هدف را از دیگر برنامههای اتاق بازرگانی لرستان عنوان کرد و افزود: تاکنون نشستهای اقتصادی با محوریت افغانستان و پاکستان برگزار شده و نشست تخصصی ترکیه نیز تا اوایل تیرماه برگزار خواهد شد.
رییس اتاق بازرگانی لرستان تاکید کرد: هدف اصلی این نشستها، حضور همزمان فعالان اقتصادی، رایزنان بازرگانی، بانکها، سازمانهای مرتبط و اتاقهای مشترک بازرگانی برای حل میدانی مشکلات صادرات و تسهیل فرآیند تجارت خارجی است.