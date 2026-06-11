افتتاح سردخانه ۱۰ هزار تنی وقفی ارسباران

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، آیین افتتاح سردخانه ۱۰ هزار تنی موقوفه «شهاب ماندگار ارسباران» با حضور رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه کشور، معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی، جمعی از مدیران استانی و نمایندگان مجلس برگزار شد؛ آیینی که در آن بر نقش موقوفات در توسعه اقتصادی، حمایت از تولیدکنندگان و ترویج فرهنگ وقف تأکید شد.

مرتضی محمدزاده، معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی در این آیین با قدردانی از رویکردهای جدید سازمان اوقاف در مسیر تقویت سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی و افزایش بهره‌وری موقوفات، اظهار کرد: استفاده از ظرفیت موقوفات در توسعه زیرساخت‌های اقتصادی، اقدامی مؤثر در جهت رونق تولید و شکوفایی مناطق مستعد استان است.

وی با اشاره به اهمیت ترویج فرهنگ وقف افزود: صیانت از موقوفات و توجه به ابعاد حقوقی و شرعی آن، تنها یک وظیفه اداری نیست، بلکه مسئولیتی اجتماعی برای حفظ سرمایه‌های ماندگار کشور به شمار می‌رود.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی ادامه داد: هر اندازه جامعه بیش از پیش با نیت‌های خیرخواهانه و انگیزه‌های انسانی واقفان آشنا شود، نگاه به وقف نیز از یک موضوع اداری به یک تعهد اخلاقی، اجتماعی و شرعی ماندگار ارتقا می‌یابد.

محمدزاده با اشاره به آثار اقتصادی و اجتماعی بهره‌برداری از این مجموعه گفت: راه‌اندازی این سردخانه امکان نگهداری مناسب محصولات باغداران را فراهم می‌کند و مانع از هدررفت تولیدات و زحمات آنان می‌شود.

وی افزود: با بهره‌برداری از این مجموعه، باغداران می‌توانند محصولات خود را در زمان مناسب و با قیمت واقعی به بازار عرضه کنند؛ موضوعی که علاوه بر افزایش درآمد تولیدکنندگان، در ایجاد اشتغال، بهبود معیشت مردم، تقویت اقتصاد منطقه و افزایش نشاط اجتماعی نیز تأثیرگذار خواهد بود.

در این آیین، مسئولان حاضر سردخانه ۱۰ هزار تنی موقوفه «شهاب ماندگار ارسباران» را یکی از طرح‌های مهم اقتصادی منطقه ارزیابی کردند که می‌تواند در حمایت از بخش کشاورزی و افزایش بهره‌وری تولیدات باغی نقش‌آفرین باشد.

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