بیش از ۲۳ هزار هکتار اراضی کشاورزی چهارمحال و بختیاری به نفع بهرهبرداران آزادسازی شد
رئیس سازمان جهاردکشاورزی چهارمحال و بختیاری از تعیین تکلیف ۸۸۳ پلاک ثبتی و آزادسازی ۲۳ هزار و ۵۰۰ هکتار اراضی به سود بهرهبرداران خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، حسین بهرامی امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه، با اشاره به اجرای قانون رفع تداخلات اراضی از سال ۱۳۹۷ اظهار کرد: تاکنون ۹۲۰ پلاک ثبتی در این استان شناسایی شده که از این تعداد ۸۸۳ پلاک تعیین تکلیف و حدود ۲۳ هزار و ۵۰۰ هکتار به نفع مردم آزادسازی شده است که بیش از ۲۰ هزار بهرهبردار نیز از مزایای این طرح بهرهمند شدهاند.
وی با بیان اینکه طرح «فناوران ۲» پس از سالها بلاتکلیفی تعیین تکلیف شد، افزود: این طرح از سال ۱۳۹۳ با حدود ۲ هزار متقاضی دچار چالش بود که با صدور مجوز تغییر کاربری و تقسیط هزینه اراضی، متقاضیان میتوانند با ۱۵ درصد پیشپرداخت، پروانه ساخت دریافت کنند.
بهرامی با اشاره به تکمیل زنجیره آبزیان در استان، تأکید کرد: باید به سمت حفظ محیط زیست و تنوع در تولید حرکت کنیم. مجوز تولید ۱۵۰۰ تن پرورش ماهی در قفس صادر شده و تولید ماهیان خاویاری نیز در دستور کار است.
رئیس سازمان جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری در خصوص عملکرد دام و طیور در استان یادآور شد: سال گذشته ۶ میلیون و ۳۹۷ قطعه جوجهریزی انجام شد و ۱۹۳ هزار تن ذرت، ۱۰۴ هزار تن کنجاله سویا و ۴۱ هزار تن جو به استان وارد شد.
وی از اختصاص هزار و ۷۶۵ هکتار اراضی به ۱۶ طرح سرمایهگذاری در سال گذشته خبر داد و گفت: ۴۱۴ میلیارد تومان توسط بخش خصوصی و ۲۵ میلیارد تومان توسط دولت برای این طرحها هزینه شده است.
بهرامی با بیان اینکه در هفته جهادکشاورزی ۵۹ پروژه به بهرهبرداری میرسد، خاطرنشان کرد: ۳۰ پروژه دولتی و ۲۹ پروژه خصوصی با مجموع اعتبار ۵۳۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان افتتاح میشود.
وی کارخانه تولید خوراک آبزیان، واحد تولید سیبزمینی نیمهآماده، طرحهای دام و طیور، انتقال آب و قنات را از دیگر طرح ها در هفته جهاد کشاورزی عنوان نمود و گفت: همچنین کلنگ دو طرح زیرساختی مجتمع اسب شهرکرد و آبیاری تحت فشار نیز به زمین زده میشود.
مدیرکل جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به توسعه گلخانهها افزود: سطح گلخانههای استان به ۱۲۵ هکتار رسیده که سالانه ۱۷ میلیون شاخه گل رز تولید میشود و چهارمحال و بختیاری در مسیر تبدیل شدن به یکی از قطبهای صادراتی محصولات گلخانهای کشور است.
وی با بیان اینکه بیش از ۵۹ هزار هکتار باغ در استان وجود دارد و بادام از مهمترین تولیدات باغی است، بر ضرورت تکمیل زنجیره ارزش از تولید تا صادرات تأکید کرد.
بهرامی در پایان با اشاره به پرداخت ۱۵۰ میلیارد تومان تسهیلات کشاورزی در سال گذشته، از تأمین ذخایر راهبردی کالاهای اساسی و توسعه سامانههای نوین آبیاری به عنوان اولویتهای سال جاری نام برد.