عشایر فارس ۸۰ درصد زکات دام را پرداخت کردند
دبیر شورای زکات و مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان فارس با اشاره به نقش برجسته عشایر در پرداخت زکات گفت: سال گذشته ۱۳۰ میلیارد تومان زکات در استان فارس جمعآوری شد که حدود ۴۰ میلیارد تومان آن مربوط به زکات دام بوده و ۸۰ درصد این میزان توسط عشایر استان پرداخت شده است.
به گزارش ایلنا، مرتضی موصلی در جشنواره زکات عشایری منطقه سرچهان با اشاره به اهمیت ترویج این فریضه الهی اظهار کرد: فراهمسازی و برگزاری همایش سالانه زکات یکی از بزرگترین توفیقات الهی و نشانه فضل و رحمت پروردگار به جمهوری اسلامی است.
وی با بیان اینکه اهمیت والای فریضه زکات که بارها در کنار نماز مورد تأکید قرار گرفته، ایجاب میکرد که پیش از این نیز بیش از گذشته به اقامه آن توجه شود، افزود: باید از کمکاریهای احتمالی در این زمینه از درگاه خداوند طلب آمرزش کنند و در مسیر تقویت و احیای این فریضه الهی تلاش بیشتری داشته باشند.
موصلی ادامه داد: با همت عشایر استان فارس، بهویژه عشایر شهرستان سرچهان، این مراسم در راستای منویات امام قائد شهید(ره) برگزار شده و جلوهای از مشارکت و مسئولیتپذیری جامعه عشایری در انجام واجبات دینی است.
وی با اشاره به میزان زکات جمعآوریشده در استان فارس اظهار داشت: با همت عشایر ولایتمدار فارس و همکاری اداره کل امور عشایر استان، مجموع زکات جمعآوریشده در سال گذشته به ۱۳۰ میلیارد تومان رسید که حدود ۴۰ میلیارد تومان آن مربوط به زکات دام بوده است و از این میزان نیز ۸۰ درصد توسط عشایر استان پرداخت شده است.
موصلی با تأکید بر نقش مؤثر عشایر در امور خیرخواهانه افزود: عشایر شهرستان سرچهان در این زمینه پیشگام هستند، بهگونهای که میزان زکات پرداختی عشایر این شهرستان در دو ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵۰ درصد افزایش یافته است.
وی ادامه داد: همچنین میزان زکات جمعآوریشده در سال گذشته نسبت به سال قبل از آن رشد ۴۳ درصدی داشته که نشاندهنده گسترش فرهنگ زکات و افزایش مشارکت مردم در این فریضه الهی است.
دبیرشورای زکات فارس تأکید کرد: زکات جمعآوریشده در مرحله نخست برای رفع نیازهای اولویتدار خانوادههای نیازمند هزینه میشود و در مراحل بعدی نیز در مسیر توسعه زیرساختهای مورد نیاز مناطق عشایری و خدمات عمومی مورد استفاده قرار میگیرد.
در جشنواره باحضور مسئولین محلی، استانی وکشوری با حمایت معنوی حجتالاسلام و المسلمین طلایی امام جمعه سرچهان، میزبانی عشایر منطقه و کمیته امداد امام خمینی(ره) سرچهان برگزار شد.
دراین جشنواره حجت الاسلام سید عبدالله بحرینی رئیس حوزه نمایندگی ولیفقیه در سازمان امور عشایری کشور،حجت الاسلام سیدمحسن قائمی مشاور استاندار فارس درامور روحانیون و سیدمحمدحسن موسوی مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری فارس نیزحضور داشتند.
درحاشیه جشنواره غرفه های طرح اشتغال عشایری نیز برپابودومورد استقبال وبازدید میهمانان جشنواره بود.
درپایان مراسم تجلیل وتقدیر از عاملین عشایری برتر در پرداخت زکات انجام شد.