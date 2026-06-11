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فرمانده انتظامی آق قلا:

دستگیری قاتل و اعتراف به قتل همسرش در آق قلا

دستگیری قاتل و اعتراف به قتل همسرش در آق قلا
کد خبر : 1797381
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فرمانده انتظامی آق قلا از دستگیری قاتل و اعتراف به قتل همسرش در این شهرستان خبر داد.

به گزارش ایلنا از گلستان، سرهنگ حسین صفرزادگفت: در پی وقوع یک فقره قتل خانوادگی در یکی از روستاهای حوزه استحفاظی پاسگاه شیخ موسی، بررسی موضوع بلافاصله در دستور کار کاراگاهان پلیس آگاهی شهرستان قرار گرفت. 

وی افزود: با تحقیقات و بررسی‌های انجام گرفته مشخص شد، مقتول زن ۳۸ساله است که توسط شوهرش به قتل رسیده است. 

این مقام انتظامی گفت: کاراگاهان زبده پلیس آگاهی شهرستان موفق شدند با شیوه و شگردهای خاص پلیسی قاتل ۴۱ساله را در کمترین زمان ممکن در مخفیگاهش دستگیر کنند و قاتلانگیزه خود از ارتکاب قتل را اختلافات خانوادگی عنوان کرد. 

سرهنگ صفرزاد افزود: پرونده در این زمینه تشکیل و قاتل برای سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی و با صدور قرار قانونی روانه زندان شد.

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