دستگیری قاتل و اعتراف به قتل همسرش در آق قلا

به گزارش ایلنا از گلستان، سرهنگ حسین صفرزادگفت: در پی وقوع یک فقره قتل خانوادگی در یکی از روستاهای حوزه استحفاظی پاسگاه شیخ موسی، بررسی موضوع بلافاصله در دستور کار کاراگاهان پلیس آگاهی شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: با تحقیقات و بررسی‌های انجام گرفته مشخص شد، مقتول زن ۳۸ساله است که توسط شوهرش به قتل رسیده است.

این مقام انتظامی گفت: کاراگاهان زبده پلیس آگاهی شهرستان موفق شدند با شیوه و شگردهای خاص پلیسی قاتل ۴۱ساله را در کمترین زمان ممکن در مخفیگاهش دستگیر کنند و قاتلانگیزه خود از ارتکاب قتل را اختلافات خانوادگی عنوان کرد.

سرهنگ صفرزاد افزود: پرونده در این زمینه تشکیل و قاتل برای سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی و با صدور قرار قانونی روانه زندان شد.

انتهای پیام/