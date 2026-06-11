پروژه جزیره آشوراده و منطقه آزاد اینچه برون باید با جدیت بیشتری دنبال شوند

به گزارش ایلنا ازگلستان، آیت‌الله سیدکاظم نورمفیدی در دیدار با فرمانداران استان با اشاره به ضرورت نگاه راهبردی به توسعه استان افزود: گلستان برای عبور از چالش‌های موجود نیازمند توجه به طرح‌های کلان و اثرگذار است. پروژه‌هایی که علاوه بر ایجاد اشتغال، بتوانند مسیر توسعه پایدار و درآمدزایی بلندمدت را برای استان فراهم کنند.

وی احیای دیوار تاریخی گرگان را یکی از ظرفیت‌های مغفول‌مانده استان دانست و گفت: این اثر تاریخی از ظرفیت تبدیل شدن به یکی از مهم‌ترین قطب‌های گردشگری کشور برخوردار است و می‌تواند نقش مؤثری در رونق اقتصادی منطقه ایفا کند.

آیت‌الله نورمفیدی همچنین بر ضرورت تسریع در تعیین تکلیف جزیره آشوراده و بهره‌گیری از ظرفیت‌های منطقه آزاد اینچه‌برون تأکید کرد و افزود: این پروژه‌ها از مهم‌ترین ظرفیت‌های توسعه‌ای گلستان هستند و باید با جدیت بیشتری دنبال شوند.

وی با اشاره به اهمیت کریدور بین‌المللی شمال – جنوب اظهارکرد: تکمیل این مسیر ترانزیتی می‌تواند جایگاه گلستان را در حوزه تجارت و حمل‌ونقل بین‌المللی ارتقا دهد. خوشبختانه رئیس‌جمهور و وزیر راه و شهرسازی نگاه مثبتی نسبت به این پروژه دارند و انتظار می‌رود تأمین منابع و اجرای آن با سرعت بیشتری دنبال شود.

امام جمعه گرگان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تنوع قومی در گلستان، این ویژگی را یک فرصت ارزشمند برای توسعه استان دانست و تصریح کرد: حفظ فرهنگ و هویت اقوام مختلف ضروری است، اما نباید اجازه داد این تنوع به قومیت‌گرایی تبدیل شود.

وی افزود: ملاک انتخاب مدیران و مسئولان باید شایستگی، تخصص و توانمندی باشد. توسعه استان در گرو حاکم شدن شایسته‌سالاری است و نباید نگاه‌های قومی در تصمیم‌گیری‌ها تأثیرگذار باشد.

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