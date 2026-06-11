به گزارش ایلنا از بندرعباس، محسن یکتاپور رئیس این سازمان در تشریح جزئیات این طرح‌ها، تصریح کرد: این ۱۷ پروژه با اعتبار ۳.۲همت در حوزه‌های متنوعی از جمله باغبانی و گلخانه‌ای، دام و طیور، شیلات، صنایع کشاورزی، منابع طبیعی، آبخیزداری و امور عشایر به بهره برداری می رسند که با هدف ارتقای زیرساخت‌های تولیدی و حمایت از تولیدکنندگان اجرایی شده‌اند.

وی همچنین تصریح کرد: در سازمان جهاد کشاورزی ۱۰ پروژه با اعتبار ۲ هزار و ۶۴۵ میلیارد ریال و با ظرفیت اشتغال‌زایی برای ۴۶۷ نفر به بهره‌برداری می‌رسد که عمدتا بر توسعه صنایع کشاورزی و باغبانی استوار است و طرح ساماندهی شناورهای صیادی نیز به عنوان گامی بزرگ در راستای اشتغال زایی و تولید در شیلات استان با اعتبار ۳۰هزار میلیارد ریال و اشتغال مستقیم و غیر مستقیم ۱۶هزار نفر، اجرایی می شود.

یکتاپور با اشاره به تمرکز بر حوزه‌های پشتیبان تولید گفت: همزمان با پروژه‌های تولیدی کشاورزی، تعداد ۳ پروژه نیز در حوزه منابع طبیعی و آبخیزداری با اعتبار ۶۰ میلیارد ریال و اشتغال‌زایی برای ۳۸ نفرو همچنین ۳ پروژه در بخش امور عشایر با اعتبار ۶۲ میلیارد ریال و ایجاد اشتغال برای ۲۷ نفر به بهره برداری می رسد تا زنجیره تولید در تمامی بخش‌های کشاورزی و دامپروری استان تقویت شود.

وی با اشاره به اهمیت نقش فعالان این حوزه در پایداری امنیت غذایی اظهارداشت: از همت و تلاش بی‌وقفه همه متخصصان، بهره‌برداران، تولیدکنندگان، کشاورزان،عشایر و صیادان که در استمرار چرخ‌های تولید و تامین امنیت غذایی کشور نقش کلیدی دارند، صمیمانه قدردانی می‌کنم؛ این تلاشها در مسیر تولید محصولات سالم و مدیریت زنجیره از مزرعه تا سفره، ضامن سلامت جامعه و امنیت غذایی کشور است.

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