سرپرست اورژانس شهرستان ساوه خبر داد:
یک کشته و یک مصدوم دستاورد واژگونی خودرو در اتوبان همدان به ساوه
سرپرست اورژانس پیشبیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی دانشکده علوم پزشکی شهرستان ساوه به وقوع حادثه رانندگی در این منطقه اشاره کرده و گفت: واژگونی خودرو ال90 در اتوبان همدان به ساوه یک کشته و 3 مصدوم برجای گذاشت.
به گزارش ایلنا، حمید ابرهدری به تشریح جزئیات این خبر پرداخته و در این رابطه افزود: گزارشی مبنی بر حادثه واژگونی یک دستگاه خودروی ال90 در همدان به ساوه، حدود 5 کیلومتر مانده به نوبران به مرکز فرماندهی و دیسپچ اورژانس 115 شهرستان ساوه اعلام شد.
وی ادامه داد: با اعلام این حادثه رانندگی به مرکز اورژانس، بلافاصله 2 تیم عملیاتی از نزدیکترین پایگاهها به محل اعزام شدند و اقدامات امدادی را آغاز کردند. در این سانحه رانندگی 4 نفر از سرنشینان خودرو شامل یک جفت دوقلو 10 ساله و 2 نفر دیگر دچار حادثه شدند.
سرپرست اورژانس پیشبیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی دانشکده علوم پزشکی شهرستان ساوه اظهار داشت: متأسفانه در این حادثه رانندگی یکی از دوقلوهای 10 ساله به دلیل شدت جراحات وارده جان خود را از دست داد و 3 نفر دیگر مصدوم شدند.
ابرهدری به اقدامات امدادی انجام شده برای مصدومان این حادثه رانندگی اشاره داشته و تصریح کرد: کارشناسان اورژانس پس از انجام ارزیابیهای اولیه و ارائه خدمات درمانی پیشبیمارستانی، مصدومان را برای ادامه روند درمان به بیمارستان شهید مدرس ساوه منتقل کردند.