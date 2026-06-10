یک کشته و یک مصدوم دستاورد واژگونی خودرو در اتوبان همدان به ساوه

به گزارش ایلنا، حمید ابره‌دری به تشریح جزئیات این خبر پرداخته و در این رابطه افزود: گزارشی مبنی بر حادثه واژگونی یک دستگاه خودروی ال90 در همدان به ساوه، حدود 5 کیلومتر مانده به نوبران به مرکز فرماندهی و دیسپچ اورژانس 115 شهرستان ساوه اعلام شد.

وی ادامه داد: با اعلام این حادثه رانندگی به مرکز اورژانس، بلافاصله 2 تیم عملیاتی از نزدیک‌‌ترین پایگاه‌ها به محل اعزام شدند و اقدامات امدادی را آغاز کردند. در این سانحه رانندگی 4 نفر از سرنشینان خودرو شامل یک جفت دوقلو 10 ساله و 2 نفر دیگر دچار حادثه شدند.

سرپرست اورژانس پیش‌بیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشکده علوم پزشکی شهرستان ساوه اظهار داشت: متأسفانه در این حادثه رانندگی یکی از دوقلوهای 10 ساله به دلیل شدت جراحات وارده جان خود را از دست داد و 3 نفر دیگر مصدوم شدند.

ابره‌دری به اقدامات امدادی انجام شده برای مصدومان این حادثه رانندگی اشاره داشته و تصریح کرد: کارشناسان اورژانس پس از انجام ارزیابی‌های اولیه و ارائه خدمات درمانی پیش‌بیمارستانی، مصدومان را برای ادامه روند درمان به بیمارستان شهید مدرس ساوه منتقل کردند.

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