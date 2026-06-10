تلاش بی وقفه برای بازگشت آب به شبکه آبرسانی بخش بمانی در جریان است

به گزارش ایلنا از بندرعباس، عبدالحمید حمزه پور با اشاره به ابعاد تخریب مخازن تأمین آب شهر کوهستک و روستاهای تابعه اظهار داشت: به دنبال بمباران تروریستی دو باب مخزن 500 متر مکعبی و 2 هزار متر مکعبی و قطع کامل جریان آب، تمامی اکیپ‌های عملیاتی و تعمیرات با تجهیزات کامل شامل بیل مکانیکی، جرثقیل و ... در محل مستقر شده‌اند تا تامین آب اضطراری ساکنان این بخش به سرانجام برسد.

وی در خصوص اقدامات فنی صورت گرفته افزود: عملیات حفاری برای اجرای خط انتقال جدید به سرعت در حال انجام است و همزمان با این عملیات، نصب شیرآلات و اتصالات مورد نیاز روی خطوط جدید آغاز شده است.

مدیرعامل آبفا هرمزگان با تأکید بر اینکه تمام توان این شرکت برای رفع عطش مردم منطقه بسیج شده است، خاطرنشان کرد: برآورد اولیه ما این است که با همت جهادی همکاران، ظرف مدت ۲۴ ساعت آینده، آب شرب ۱۰ روستا و شهر کوهستک با جمعیت بالغ بر ۲۰ هزار نفر مجدداً وارد مدار بهره‌برداری شود.

حمزه پور همچنین تصریح کرد: تا زمان اتصال کامل شبکه و پایداری جریان آب، تانکرهای آبرسانی سیار در تمامی روستاهای تحت تأثیر حضور دارند تا نیازهای فوری مردم به آب شرب را تأمین کنند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب هرمزگان خاطرنشان کرد: اولویت اول ما تأمین آب اضطراری و پایدار مردم در این گرمای طاقت‌فرساست و بلافاصله پس از تثبیت وضعیت آبرسانی، عملیات بازسازی اساسی مخازن تخریب شده آغاز خواهد شد.

حمزه پور در پایان از صبر و همراهی مردم شریف منطقه تا زمان بازسازی و وارد شدن مجدد تأسیسات به مدار بهره‌برداری تشکر و قدردانی کرد.

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