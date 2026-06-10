هشدار هواشناسی البرز؛ افزایش دما، وزش تندباد، گردوخاک تا شنبه ادامه دارد

به گزارش ایلنا از البرز، کامران حقی‌آبی با اشاره به آخرین بررسی‌های نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی اظهار کرد: فعالیت یک سامانه ضعیف بارشی در استان موجب افزایش ابر، وقوع رگبارهای پراکنده، رعدوبرق و وزش باد شدید خواهد شد که در برخی ساعات می‌تواند به شکل تندبادهای موقتی بروز کند.

وی افزود: کاهش کیفیت هوا و میدان دید به‌دلیل گردوخاک، اختلال در تردد جاده‌ای و شهری و همچنین بروز مخاطرات در محورهای کوهستانی از جمله پیامدهای احتمالی این شرایط جوی است.

مدیرکل هواشناسی البرز از شهروندان خواست در مدت فعالیت این سامانه از انجام سفرهای غیرضروری خودداری کرده و در تردد از مسیرهای کوهستانی احتیاط لازم را داشته باشند.

حقی‌آبی همچنین با تأکید بر پرهیز از توقف در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها و خودداری از فعالیت‌های کوهنوردی، گفت: لازم است شهروندان نسبت به استحکام سازه‌های موقت، تابلوهای تبلیغاتی و تجهیزات سبک اطمینان حاصل کنند.

وی از دستگاه‌های امدادی، خدماتی و اجرایی استان نیز خواست با توجه به احتمال وقوع حوادث ناشی از تندباد و بارش‌های تندری، آمادگی لازم و تمهیدات پیشگیرانه را در دستور کار قرار دهند.

مدیرکل هواشناسی البرز همچنین از افزایش تدریجی دمای هوا در البرز خبر داد و گفت: همزمان با گرم‌تر شدن هوا، رعایت توصیه‌های بهداشتی و مدیریت مصرف آب و برق ضروری است. به شهروندان، به‌ویژه گروه‌های حساس، توصیه می‌شود در ساعات اوج گرما از فعالیت‌های طولانی‌مدت در فضای باز خودداری کنند.

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