به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه، محمد شفیعی روز چهارشنبه در آیین واگذاری تجهیزات اطفای حریق به دهیاری‌های بخش مرکزی قصرشیرین اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین رویکردهای مدیریت شهرستان در سال‌های اخیر، افزایش ضریب ایمنی روستاها و ارتقای توان عملیاتی دهیاری‌ها در حوزه مدیریت بحران بوده است؛ چرا که روستاها به دلیل گستردگی جغرافیایی و فاصله از مراکز شهری، در زمان وقوع حوادث نیازمند امکانات و تجهیزات اولیه برای واکنش سریع هستند.

وی با اشاره به نقش دهیاری‌ها به عنوان نخستین حلقه خدمات‌رسانی در مناطق روستایی افزود: دهیاران و نیروهای محلی در بسیاری از حوادث پیش از حضور نیروهای امدادی، هلال احمر و آتش‌نشانی در صحنه حاضر می‌شوند و همین موضوع اهمیت تجهیز آنان به امکانات مورد نیاز را دوچندان می‌کند. هر اندازه دهیاری‌ها از تجهیزات مناسب‌تری برخوردار باشند، امکان کنترل حوادث در مراحل اولیه افزایش یافته و از بروز خسارات سنگین جلوگیری خواهد شد.

فرماندار قصرشیرین با بیان اینکه فصل گرما همواره یکی از دوره‌های پرخطر از نظر وقوع آتش‌سوزی در عرصه‌های طبیعی و کشاورزی محسوب می‌شود، گفت: هر ساله بخشی از آتش‌سوزی‌های مراتع، باغات و مزارع به دلیل شرایط جوی، افزایش دما، خشکی پوشش گیاهی و گاه بی‌احتیاطی‌های انسانی رخ می‌دهد که خسارات جبران‌ناپذیری به منابع طبیعی، محیط زیست و اقتصاد خانوارهای روستایی وارد می‌کند.

شفیعی تصریح کرد: تجهیزات خریداری‌شده از نوع دمنده‌های اطفای حریق بوده که به دلیل قابلیت حمل آسان و سرعت عمل بالا، از ابزارهای مؤثر در مهار آتش‌سوزی‌های سطحی در مراتع، باغات و اراضی کشاورزی به شمار می‌روند. این تجهیزات می‌توانند در دقایق ابتدایی وقوع حریق که نقش تعیین‌کننده‌ای در جلوگیری از گسترش آتش دارد، مورد استفاده قرار گیرند.

وی با اشاره به اعتبار هزینه‌شده برای این طرح اظهار داشت: خرید این تجهیزات با مشارکت دهیاری‌های بخش مرکزی و از محل اعتبارات اختصاص یافته انجام شده و در مجموع ۱۰ میلیارد ریال برای تأمین آن‌ها هزینه شده است؛ اعتباری که در راستای افزایش توان روستاها برای مقابله با بحران‌ها و کاهش آسیب‌پذیری مناطق روستایی صرف شده است.

فرماندار قصرشیرین با تأکید بر اینکه مدیریت بحران تنها به زمان وقوع حادثه محدود نمی‌شود، افزود: امروز در دنیا اصل بر پیشگیری، آمادگی و کاهش خطرپذیری است. هر اندازه بتوانیم قبل از وقوع بحران زیرساخت‌های لازم را فراهم کنیم، در زمان حادثه خسارات کمتری متوجه مردم و سرمایه‌های ملی خواهد شد. بر همین اساس تجهیز دهیاری‌ها، آموزش نیروهای محلی و افزایش آگاهی عمومی در دستور کار مدیریت شهرستان قرار دارد.

وی همچنین حفاظت از منابع طبیعی و اراضی کشاورزی را از اولویت‌های مهم شهرستان برشمرد و گفت: بخش قابل توجهی از معیشت مردم روستاهای قصرشیرین به فعالیت‌های کشاورزی و دامداری وابسته است و هرگونه آتش‌سوزی می‌تواند خسارات سنگینی به تولیدکنندگان وارد کند. از این رو ضروری است همه دستگاه‌ها و مردم در حفظ این سرمایه‌های ارزشمند مشارکت داشته باشند.

شفیعی از دهیاران خواست نسبت به نگهداری مناسب از تجهیزات و آموزش نیروهای محلی اهتمام ویژه داشته باشند و افزود: استفاده صحیح و اصولی از امکانات موجود، برگزاری دوره‌های آموزشی و آماده‌سازی نیروهای داوطلب محلی می‌تواند نقش مهمی در افزایش اثربخشی این تجهیزات در زمان بروز حوادث داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: توسعه زیرساخت‌های ایمنی و مدیریت بحران در روستاها از برنامه‌های مستمر مدیریت شهرستان است و تلاش خواهیم کرد با تأمین امکانات مورد نیاز، افزایش آموزش‌های تخصصی و بهره‌گیری از ظرفیت شوراهای اسلامی و مشارکت مردم، سطح آمادگی مناطق روستایی را بیش از پیش ارتقا دهیم.

فرماندار قصرشیرین در پایان ابراز امیدواری کرد با همکاری دهیاری‌ها، شوراهای اسلامی، دستگاه‌های اجرایی و مشارکت مردم، شاهد کاهش حوادث و خسارات ناشی از آتش‌سوزی در مناطق روستایی باشیم و بتوانیم از منابع طبیعی، اراضی کشاورزی و سرمایه‌های مردم به شکل مطلوب‌تری حفاظت کنیم.

وی تأکید کرد: واگذاری ۲۰ دستگاه دمنده اطفای حریق به دهیاری‌های بخش مرکزی قصرشیرین تنها بخشی از برنامه‌های مدیریت شهرستان برای افزایش تاب‌آوری روستاهاست و این مسیر با هدف ارتقای ایمنی، توسعه خدمات‌رسانی و کاهش آسیب‌های ناشی از حوادث طبیعی و غیرمترقبه ادامه خواهد یافت.

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