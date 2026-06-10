به گزارش خبرنگار ایلنا، علی مردانی در جشنواره گل محمدی شهرستان خوی با اشاره به جایگاه این محصول در بخش کشاورزی شهرستان گفت: در حال حاضر ۱۵۰ هکتار از زمین‌های کشاورزی و باغی خوی به کشت گل محمدی اختصاص یافته است.

وی ادامه داد: سالانه حدود ۶۵۰ تن گلبرگ گل محمدی از این باغ‌ها برداشت می‌شود که از آن بیش از یک میلیون لیتر گلاب تولید می‌شود.

مردانی اظهار کرد: ۸۰ درصد محصول برداشت شده به تولید گلاب و ۲۰ درصد نیز به تولید مربا، گل خشک و سایر فرآورده‌های مرتبط اختصاص می‌یابد.

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