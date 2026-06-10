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کشت گل محمدی در ۱۵۰ هکتار از زمین‌های کشاورزی و باغی خوی/سالانه یک میلیون تن گلاب تولید می شود

کشت گل محمدی در ۱۵۰ هکتار از زمین‌های کشاورزی و باغی خوی/سالانه یک میلیون تن گلاب تولید می شود
کد خبر : 1796983
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مدیر جهاد کشاورزی خوی از کشت گل محمدی در ۱۵۰ هکتار از باغات و زمین های کشاورزی شهرستان خوی خبر داد و گفت: سالانه یک میلیون تن گلاب در این شهرستان تولید می شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، علی مردانی  در جشنواره گل محمدی شهرستان خوی با اشاره به جایگاه این محصول در بخش کشاورزی شهرستان گفت: در حال حاضر ۱۵۰ هکتار از زمین‌های کشاورزی و باغی خوی به کشت گل محمدی اختصاص یافته است.

وی ادامه داد: سالانه حدود ۶۵۰ تن گلبرگ گل محمدی از این باغ‌ها برداشت می‌شود که از آن بیش از یک میلیون لیتر گلاب تولید می‌شود.

مردانی اظهار کرد: ۸۰ درصد محصول برداشت شده به تولید گلاب و ۲۰ درصد نیز به تولید مربا، گل خشک و سایر فرآورده‌های مرتبط اختصاص می‌یابد.

 

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