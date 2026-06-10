دستگیری سارقان سابقه دار طلاجات به ارزش ۲۷۰ میلیارد ریال در پارس آباد

به گزارش ایلنا، سردار جواد تقوی اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت طلاجات از منزل شهروندان در شهرستان "پارس آباد"، بررسی موضوع با هدف دستگیری سارق یا سارقان و کشف سرقتها در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: با انجام بررسی های تخصصی رد پای ۵ سارق سابقه دار در رابطه با سرقت های به وقوع پیوسته شناسایی که سارقان طی چند عملیات پلیسی توسط ماموران آگاهی شهرستان پارس آباد در استان های "تهران"و"زنجان" دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی استان اردبیل گفت: سارقان در بازجویی های پلیس به ارتکاب۲ فقره سرقت اعتراف و ارزش اموال مسروقه کشف شده از آنان، ۲۷۰میلیارد ریال برآورد شده است.

سردار تقوی افزود: سارقان پس از تشکیل پرونده تحویل مرجع قضایی شدند.

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