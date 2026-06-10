به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه، کیومرث اعظمی روز چهارشنبه ۲۰ خردادماه در مراسم تجلیل از پیشکسوتان و هنرمندان صنایع دستی استان به مناسبت روز جهانی صنایع دستی، صنایع دستی را سندی گویا از فرهنگ، هویت و تمدن کهن ایران‌زمین دانست و اظهار کرد: حفظ و انتقال این میراث ارزشمند به نسل‌های آینده، از مهم‌ترین مسئولیت‌های متولیان فرهنگی و هنرمندان این حوزه است.

وی با اشاره به جایگاه ویژه کرمانشاه در عرصه صنایع دستی کشور افزود: از مجموع ۲۹۹ رشته صنایع دستی شناسایی‌شده در کشور، ۷۵ رشته در استان کرمانشاه فعال است و حدود ۲۵ هزار هنرمند در این حوزه به تولید و فعالیت مشغول هستند که این ظرفیت، کرمانشاه را به یکی از قطب‌های مهم صنایع دستی کشور تبدیل کرده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کرمانشاه تصریح کرد: غنای فرهنگی و هنری استان سبب شده تاکنون سه شهر و یک روستای کرمانشاه موفق به کسب عنوان ملی در حوزه صنایع دستی شوند. هرسین به عنوان شهر ملی گلیم، نودشه به عنوان شهر ملی گیوه، دالاهو به عنوان شهر ملی تنبور و روستای فش به عنوان دهکده ملی سازهای سنتی شناخته شده‌اند. همچنین گلیم هرسین موفق به دریافت نشان بین‌المللی جغرافیایی شده که افتخاری ارزشمند برای استان به شمار می‌رود.

اعظمی با اشاره به اقدامات انجام شده برای حمایت از هنرمندان صنایع دستی استان گفت: تنها در سال گذشته حدود ۳۰ نمایشگاه و بازارچه موقت صنایع دستی با هدف معرفی آثار هنرمندان، توسعه بازار فروش و ایجاد ارتباط مستقیم میان تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان برگزار شد.

وی برگزاری یک نمایشگاه ملی صنایع دستی، حضور در نمایشگاه بین‌المللی سلیمانیه عراق و همچنین میزبانی رویداد بین‌المللی روز جهانی چوب را از دیگر برنامه‌های شاخص سال گذشته عنوان کرد و افزود: از محل اعتبارات سال ۱۴۰۴ نیز حدود ۳۵۰ میلیارد تومان تسهیلات برای حمایت از فعالان صنایع دستی استان پیش‌بینی شده که پرداخت آن تا پایان نیمه نخست سال جاری در دستور کار قرار دارد.

مدیرکل میراث فرهنگی کرمانشاه با تأکید بر نقش صنایع دستی در توسعه گردشگری استان اظهار کرد: توسعه صنایع دستی علاوه بر حفظ میراث فرهنگی، می‌تواند به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل جذب گردشگر و ایجاد اشتغال پایدار عمل کند. در همین راستا تاکنون مجوز فعالیت حدود چهار هزار واحد تولیدی کارگاهی و خانگی صنایع دستی در استان صادر شده است.

وی در ادامه از تدوین چهار اولویت اصلی برای توسعه صنایع دستی کرمانشاه خبر داد و گفت: توسعه آموزش‌های تخصصی و مهارت‌محور نخستین اولویت ماست. با گسترش صنعتی شدن جوامع، ضروری است اصالت و هویت صنایع دستی حفظ شود و این آثار ارزشمند از مسیر سنتی و هنری خود فاصله نگیرند.

اعظمی افزود: هرچند تولید صنعتی می‌تواند حجم تولید را افزایش دهد، اما روح هنری، اصالت و ارزش افزوده آثار دست‌ساز را کاهش می‌دهد؛ از این رو آموزش هنرمندان و ارتقای مهارت‌های تخصصی آنان از برنامه‌های جدی این اداره‌کل است.

وی بازاریابی و توسعه بازار فروش را دومین اولویت این حوزه دانست و گفت: یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های هنرمندان صنایع دستی، فروش محصولات است. به همین دلیل توسعه فروش دیجیتال، راه‌اندازی بازارچه‌های دائمی و موقت، برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی و بهره‌گیری از ظرفیت فضای مجازی برای معرفی محصولات در دستور کار قرار گرفته است.

مدیرکل میراث فرهنگی، هویت‌بخشی به محصولات صنایع دستی و معرفی هرچه بیشتر ظرفیت‌های استان را از دیگر اولویت‌ها عنوان کرد و افزود: توسعه صادرات و ورود به بازارهای منطقه‌ای نیز به عنوان یکی از راهبردهای اصلی دنبال می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: استان کرمانشاه با برخورداری از مرزهای بین‌المللی و دسترسی مناسب به بازار کشورهای همسایه، ظرفیت بالایی برای توسعه صادرات صنایع دستی دارد و تلاش می‌کنیم از این مزیت برای افزایش فروش و حمایت از هنرمندان استان به بهترین شکل بهره‌برداری شود.

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