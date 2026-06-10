جشنواره گلاب گیری خوی ثبت ملی شد

به گزارش خبرنگار ایلنا، مرتضی صفری در جشنواره گلاب گیری شهرستان خو گفت: ثبت ملی جشنواره گلاب‌گیری خوی زمینه معرفی هرچه بیشتر این رویداد فرهنگی و ظرفیت‌های گردشگری شهرستان را در سطح کشور فراهم خواهد کرد.

صفری افزود: جشنواره گلاب‌گیری خوی که به‌صورت سالانه در بازه زمانی اواخر اردیبهشت و اوایل خردادماه برگزار می‌شود، اکنون جایگاه قانونی خود را در فهرست ملی تثبیت کرده است و این رویداد در تاریخ ۶ خرداد ۱۴۰۵ با شماره ثبت ۱۰۵۰۲۱۳۱۵، رسماً در تقویم رویدادهای گردشگری جمهوری اسلامی ایران به ثبت رسیده است.

وی ادامه داد: ثبت رسمی این جشنواره در فهرست ملی، فرصتی بی‌نظیر برای جذب گردشگران و تقویت اقتصاد بومی خوی فراهم می‌آورد و می‌توان برنامه‌های گسترده‌تری برای تبلیغات گردشگری و ارتقای کیفیت خدمات ارائه داد تا جشنواره گلاب‌گیری خوی، نه تنها به‌عنوان یک سنت محلی، بلکه به‌عنوان یکی از نمادهای اصلی گردشگری طبیعت و فرهنگ ایران در میادین جهانی شناخته شود.

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