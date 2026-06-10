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آزادسازی ۲.۵ هکتار از اراضی ملی بهبهان؛ بیش از ۵ هزار میلیارد ریال به بیت‌المال بازگشت

آزادسازی ۲.۵ هکتار از اراضی ملی بهبهان؛ بیش از ۵ هزار میلیارد ریال به بیت‌المال بازگشت
کد خبر : 1796974
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اداره کل راه و شهرسازی خوزستان از رفع تصرف دو پلاک ثبتی ملی در شهرستان بهبهان خبر داد و اعلام کرد: با اجرای احکام قضایی، ۲.۵ هکتار از اراضی دولتی به ارزش تقریبی بیش از پنج هزار میلیارد ریال به بیت‌المال بازگردانده شد.

به گزارش ایلنا از خوزستان و بر اساس اعلام اداره کل راه و شهرسازی خوزستان، در راستای صیانت از اراضی دولتی و اجرای احکام قضایی، دو مورد تصرف غیرقانونی در اراضی ملی شهرستان بهبهان رفع شد. این اراضی به مساحت ۲.۵ هکتار و ارزش تقریبی بیش از پنج هزار میلیارد ریال، با همکاری دستگاه قضایی و نیروهای انتظامی آزادسازی و به بیت‌المال بازگردانده شد.

این اداره کل همچنین بر برخورد قانونی با متصرفان اراضی ملی و تداوم اقدامات حفاظتی برای جلوگیری از زمین‌خواری تأکید کرد.

بر این اساس در راستای اجرای احکام قضایی توسط اداره حقوقی و فرماندهی یگان حفاظت از اراضی ملی علیه متصرفان، ۲ مورد تصرف با پلاک‌های ثبتی ۵۶۵۶ و ۵۵۹۹ به متراژ ۲.۵ هکتار در شهرستان بهبهان رفع تصرف شد.

 

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