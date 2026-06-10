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ساحل پل میانگذر شهید کلانتری میزبان جشنواره «حال خوب دریاچه ارومیه»

ساحل پل میانگذر شهید کلانتری میزبان جشنواره «حال خوب دریاچه ارومیه»
کد خبر : 1796961
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جشنواره فرهنگی ورزشی «حال خوب دریاچه ارومیه» در ساحل پل میانگذر دریاچه ارومیه برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، جشنواره فرهنگی، ورزشی «حال خوب دریاچه ارومیه» با هدف معرفی ظرفیت‌های گردشگری، فرهنگی و اجتماعی این پهنه آبی برگزار می‌شود.

این جشنواره فرهنگی، ورزشی  با هدف معرفی ظرفیت‌های گردشگری، فرهنگی و اجتماعی این پهنه آبی، از ۲۰ تا ۲۲ خردادماه از ساعت ۱۶ تا ۲۰ میزبان علاقه‌مندان، گردشگران و خانواده‌ها در ساحل پل میان گذرخواهد بود.

رقابت قایق‌سواری، عرضه غذاهای سنتی و محلی، نمایش و فروش صنایع‌دستی، برپایی چادرهای عشایری، مسابقات نقاشی کودکان، مسابقه بادبادک‌ها و برگزاری بازی‌های خانوادگی از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در این رویداد است.

 

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