ساحل پل میانگذر شهید کلانتری میزبان جشنواره «حال خوب دریاچه ارومیه»

به گزارش خبرنگار ایلنا، جشنواره فرهنگی، ورزشی «حال خوب دریاچه ارومیه» با هدف معرفی ظرفیت‌های گردشگری، فرهنگی و اجتماعی این پهنه آبی برگزار می‌شود.

این جشنواره فرهنگی، ورزشی با هدف معرفی ظرفیت‌های گردشگری، فرهنگی و اجتماعی این پهنه آبی، از ۲۰ تا ۲۲ خردادماه از ساعت ۱۶ تا ۲۰ میزبان علاقه‌مندان، گردشگران و خانواده‌ها در ساحل پل میان گذرخواهد بود.

رقابت قایق‌سواری، عرضه غذاهای سنتی و محلی، نمایش و فروش صنایع‌دستی، برپایی چادرهای عشایری، مسابقات نقاشی کودکان، مسابقه بادبادک‌ها و برگزاری بازی‌های خانوادگی از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در این رویداد است.

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