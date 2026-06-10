آغاز گردهافشانی انجیر دیم در ۴ هزار هکتار از انجیرستانهای نیریز
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نیریز از آغاز عملیات گردهافشانی درختان انجیر دیم در بیش از ۴ هزار هکتار از باغهای این شهرستان خبر داد.
به گزارش ایلنا، نادر زارعی با بیان اینکه نیریز یکی از قطبهای تولید انجیر در استان فارس و کشور به شمار میرود، اظهار کرد: عملیات «بردهی» یا گردهافشانی انجیرستانهای دیم این شهرستان از اوایل خردادماه آغاز شده و تا تیرماه ادامه خواهد داشت.
وی با اشاره به اهمیت این مرحله در تولید محصول، افزود: گردهافشانی باید با رعایت اصول فنی و متناسب با سن درختان و نظر کارشناسان انجام شود و زمانی که قطر میوه انجیر خوراکی به ۹ تا ۱۳ میلیمتر برسد، بهترین زمان برای انجام این عملیات است.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نیریز با بیان اینکه ۹۸ درصد انجیرستانهای این شهرستان به رقم سبز صادراتی اختصاص دارد، گفت: این رقم برای تولید میوه به گردهافشانی توسط زنبور بلاستوفاگا وابسته است و کیفیت این فرآیند تأثیر مستقیمی بر عملکرد باغها دارد.
زارعی با اشاره به ارقام مختلف «برانجیر» اظهار کرد: ارقام دانه سفید، قاسمی، کوهکی، تومسجدی، خرمایی، ویل وحشی، شاهانجیری، دانهسبز، آتشی، فریدونی، آبگزی، سربسته و مهارلویی از مهمترین ارقام گردهافشان هستند که در نیریز بیشتر از ارقام قاسمی و دانه سفید استفاده میشود و این ارقام از شهرستانهای ایج و استهبان تأمین میشوند.
وی افزود: برانجیر مناسب باید زرد و بیش از حد رسیده نباشد، زنبور گردهافشان کافی و گرده مناسب برای تلقیح داشته و عاری از آفت زنبور نارنجیرنگ ترومیده باشد.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نیریز با تأکید بر رعایت نکات فنی در زمان گردهافشانی تصریح کرد: هنگام انجام این عملیات باید از وارد شدن فشار به «میوه بر» جلوگیری شود تا زنبورهای گردهافشان آسیب نبینند و فرصت بیشتری برای خروج و گردهافشانی داشته باشند.
زارعی دمای مناسب برای گردهافشانی را بین ۱۷ تا ۲۵ درجه سانتیگراد عنوان کرد و گفت: این عملیات بهتر است در ساعات ابتدایی صبح یا هنگام عصر انجام شود. همچنین استفاده از ظروف فلزی به دلیل افزایش دما موجب کاهش جمعیت زنبورهای گردهافشان میشود و به همین دلیل استفاده از توری یا لیوانهای کاغذی در مناطق مناسب توصیه میشود.
وی خاطرنشان کرد: تعداد دفعات «بردهی» بسته به شرایط باغ بین سه تا هفت مرتبه متغیر است، اما در سالهای خشکسالی باید این تعداد به حداقل برسد.
زارعی با اشاره به اینکه انجیر از محصولات کمآببر و مقاوم به خشکی است، یکی از مهمترین چالشهای توسعه این محصول در شهرستان را کمبود باغهای «برانجیر» دانست و از باغداران خواست کاشت درختان برانجیر را در برنامه توسعه باغهای خود قرار دهند.