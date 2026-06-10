صدای انفجار در جنوب اصفهان ناشی از امحای مهمات باقیمانده از جنگ است
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: صداهای شنیده شده در مناطق جنوبی اصفهان و بهارستان، ناشی از انجام انفجارهای کنترلشده توسط تیمهای فنی جهت نابودسازی مهمات عملنکرده است.
به گزارش ایلنا از اصفهان، منصور شیشهفروش اظهار داشت: از صبح امروز چهارشنبه، عملیات امحا و انفجار کنترلشده مهمات عملنکرده متعلق به دوران جنگ رمضان در دستور کار تیمهای فنی و تخصصی قرار گرفته است.
وی با اشاره به محدوده اجرای این عملیات افزود: این اقدام در محدوده ارتفاعات صفه و همچنین بخشهایی از جنوب شهر اصفهان و منطقه بهارستان در حال انجام است و بر اساس برنامهریزیهای صورت گرفته، این فرآیند تا ساعت ۱۳ بعدازظهر امروز ادامه خواهد داشت.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با تأکید بر اینکه این اقدامات در چارچوب فعالیتهای ایمنسازی و توسط تیمهای مجرب انجام میشود، تصریح کرد: به شهروندان عزیز اطمینان میدهیم که صداهای شنیده شده ناشی از این انفجارهای کنترل شده است و هیچگونه جای نگرانی بابت امنیت منطقه وجود ندارد.
شیشهفروش ابراز کرد: این فرآیند به منظور پاکسازی نهایی و ارتقای ایمنی مناطق مذکور انجام میشود و تمامی تدابیر لازم برای پیشگیری از هرگونه حادثه احتمالی در محل عملیات اتخاذ شده است.