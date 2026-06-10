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۸۷ مُهر اصالت ملی و ۹ مهر بین‌المللی توسط هنرمندان چهارمحال و بختیاری دریافت شد

۸۷ مُهر اصالت ملی و ۹ مهر بین‌المللی توسط هنرمندان چهارمحال و بختیاری دریافت شد
کد خبر : 1796885
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مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چهارمحال و بختیاری از کسب ۸۷ مُهر اصالت ملی و ۹ مُهر اصالت بین‌المللی توسط هنرمندان صنایع‌دستی و هنرهای سنتی این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، حیدر صا دقی امروز همزمان با روز جهانی صنایع‌دستی در نشست معارف مدیران دستگاه‌های اجرایی استان اظهار داشت: صنایع‌دستی نشان‌دهنده هویت، نشاط اجتماعی و معیشت مردم است و تلاش برای تحقق اهداف توسعه‌ای نظام تأکید می شود.

وی از پرداخت یک‌هزار فقره تسهیلات اشتغالزا به مبلغ یک‌هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال در ۶ ماهه اخیر خبر داد و افزود: صدور مجوز برای آغاز ساخت دو پروژه بزرگ با سرمایه‌گذاری ۱۰۰ هزار میلیارد ریالی در شهرکرد و کارون ۴ در مراحل نهایی است.

صادقی با اشاره به چهار برابر شدن سهم این اداره‌کل از اعتبارات ملی امسال، از تعیین ۱۲ پروژه برای مرمت و واگذاری به بخش خصوصی خبر داد.

 معاون صنایع‌دستی استان نیز در این نشست گفت: چهارمحال و بختیاری ۱۲ هزار هنرمند صنایع‌دستی در ۹۰ رشته فعال دارد.

اسماعیل رمضانی بیان کرد: شهرکرد به عنوان «شهر ملی نمد» در سال ۱۳۹۷ و بازفت در شهرستان کوهرنگ به عنوان «منطقه ملی چوقابافی» در سال ۱۴۰۳ معرفی شده‌اند.

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