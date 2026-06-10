استاندار گلستان:
بلندمرتبهسازی راهکار عبور از محدودیت زمین در طرحهای مسکن است
استاندار گلستان با اشاره به کمبود زمین برای اجرای طرحهای مسکن، بلندمرتبهسازی را راهکاری مؤثر برای رفع این مشکل دانست و بر تسریع در اجرای پروژههای نهضت ملی مسکن، حمایت از کارکنان دولت و بهرهگیری از ظرفیتهای توسعهای استان تأکید کرد.
به گزارش ایلنا از گلستان، علیاصغر طهماسبی در دیدار با نبیان معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن با بیان اینکه گلستان با وجود ظرفیتهای فراوان همچنان با محرومیت و عقبماندگیهای تاریخی روبهروست، بر ضرورت تغییر رویکردها در مسیر توسعه استان تأکید کرد.
طهماسبی با اشاره به محدودیت زمین در شهرهایی مانند گرگان، گفت: در استانهای شمالی بهویژه گلستان، کمبود زمین یکی از جدیترین موانع اجرای طرحهای نهضت ملی مسکن، جوانی جمعیت و تأمین مسکن ایثارگران است و باید برای عبور از این چالش، راهکارهای اساسی و عملیاتی در نظر گرفته شود.
استاندار گلستان بلندمرتبهسازی را یکی از مهمترین راهکارها برای جبران کمبود زمین در استان دانست و افزود: با موافقت رئیسجمهور برای اجرای این طرح در گلستان، فرصت مناسبی برای رفع بخشی از مشکلات حوزه مسکن فراهم شده و انتظار میرود این رویکرد با حمایت دستگاههای ملی با سرعت بیشتری دنبال شود.
استاندار گلستان تاکید کرد: توسعه در استان باید بهگونهای پیش برود که هم نیازهای مردم برطرف شود و هم منابع طبیعی و محیط زیست حفظ شود.
طهماسبی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت معیشتی کارکنان دولت اشاره کرد و گفت: حقوق پایین کارکنان در برخی دستگاهها، بهویژه ادارات کل، نیازمند توجه جدی است و باید برای بهبود شرایط رفاهی و معیشتی آنان، سازوکارهای حمایتی از جمله تشکیل صندوقهای تعاونی مورد بررسی قرار گیرد.
وی همچنین با اشاره به رویکرد دولت چهاردهم در تسریع امور اجرایی، خاطرنشان کرد: یکی از اولویتهای اصلی این دولت، کاهش بروکراسی و افزایش است.