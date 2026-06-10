به گزارش ایلنا از قزوین، فرامرز حریری‌مقدم در این رابطه گفت: این طرح‌ها شامل ۱۹ پروژه در حوزه آب، خاک و امور زیربنایی، یک طرح در بخش تولیدات باغی و گلخانه‌ای، یک طرح تولیدات دامی و دو طرح در حوزه صنایع تبدیلی و تکمیلی است که همزمان با هفته جهاد کشاورزی به بهره‌برداری می‌رسند.

وی افزود: با افتتاح این طرح‌ها ۸۶۸ خانوار روستایی از مزایای آن بهره‌مند خواهند شد و زمینه اشتغال مستقیم برای ۱۲۶ نفر و اشتغال غیرمستقیم برای ۵۲۰ نفر در استان فراهم می‌شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: اعتبار مورد نیاز برای اجرای این پروژه‌ها از محل اعتبارات دولتی، تسهیلات بانکی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی تأمین شده است.

حریری‌مقدم همچنین به برنامه‌های هفته جهاد کشاورزی در استان اشاره کرد و گفت: غبارروبی و عطرافشانی گلزار شهدا، دیدار با خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران، افتتاح پروژه‌های کشاورزی، برپایی میز خدمت در نماز جمعه و مراسم بزرگداشت هفته جهاد کشاورزی از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده است.

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