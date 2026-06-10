رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان:
افتتاح ۲۳ طرح کشاورزی در قزوین با سرمایهگذاری ۴۶۰۳ میلیارد ریالی
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین از بهرهبرداری ۲۳ طرح تولیدی بخش کشاورزی همزمان با هفته جهاد کشاورزی در این استان خبر داد و گفت: برای اجرای این طرحها بیش از ۴۶۰۳ میلیارد ریال سرمایهگذاری انجام شده است.
به گزارش ایلنا از قزوین، فرامرز حریریمقدم در این رابطه گفت: این طرحها شامل ۱۹ پروژه در حوزه آب، خاک و امور زیربنایی، یک طرح در بخش تولیدات باغی و گلخانهای، یک طرح تولیدات دامی و دو طرح در حوزه صنایع تبدیلی و تکمیلی است که همزمان با هفته جهاد کشاورزی به بهرهبرداری میرسند.
وی افزود: با افتتاح این طرحها ۸۶۸ خانوار روستایی از مزایای آن بهرهمند خواهند شد و زمینه اشتغال مستقیم برای ۱۲۶ نفر و اشتغال غیرمستقیم برای ۵۲۰ نفر در استان فراهم میشود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: اعتبار مورد نیاز برای اجرای این پروژهها از محل اعتبارات دولتی، تسهیلات بانکی و سرمایهگذاری بخش خصوصی تأمین شده است.
حریریمقدم همچنین به برنامههای هفته جهاد کشاورزی در استان اشاره کرد و گفت: غبارروبی و عطرافشانی گلزار شهدا، دیدار با خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران، افتتاح پروژههای کشاورزی، برپایی میز خدمت در نماز جمعه و مراسم بزرگداشت هفته جهاد کشاورزی از جمله برنامههای پیشبینیشده است.