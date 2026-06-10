آغاز برداشت محصول از ۶۵۰۰ هکتار باغ گیلاس در قزوین
مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: برداشت این محصول از سطح ۶ هزار و ۵۰۰ هکتار باغ بارور در استان در حالی آغاز شده است که تولید آن امسال به دلیل نوسانات دمایی، تنشهای آبی و سرمازدگی با کاهش قابل توجهی روبهرو شده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، محمد پیلهفروش با اشاره به وضعیت باغات گیلاس استان اظهار کرد: از مجموع باغهای گیلاس، ۶ هزار و ۵۰۰ هکتار بارور و ۵۱۱ هکتار غیر بارور هستند و متوسط عملکرد این محصول حدود ۱۲ تن در هر هکتار برآورد میشود.
وی افزود: استان قزوین با تولید متوسط سالانه حدود ۷۰ هزار تن گیلاس، رتبه نخست کشور را از نظر میزان تولید و رتبه دوم را از لحاظ سطح زیر کشت به خود اختصاص داده است.
پیلهفروش ادامه داد: عمده باغهای گیلاس استان در منطقه الموت قرار دارند که شامل الموت غربی (رجائیدشت، قسطینرود، کتکان، هریف) و مناطق سردسیرتر مانند درگ، سیمیار، تنوره و خشکچال میشود.
وی تأکید کرد: با وجود آغاز فصل برداشت، شرایط نامساعد آبوهوایی در سال جاری موجب کاهش عملکرد باغها نسبت به سالهای عادی شده است.