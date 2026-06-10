معاون استاندار لرستان:
ساخت مدرسه خیرساز ۹ کلاسه و خوابگاه در دلفان/ ۸۵ میلیارد تومان هزینه شده است
معاون عمرانی استاندار لرستان گفت: یک مدرسه ۹کلاسه در شهرستان دلفان توسط آقای کاشانی اخوان خیر ۸۷ ساله، احداث شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، مهدی مجیدی در آیین بهرهبرداری از یک مدرسه خیرساز در دلفان اظهارداشت: این طرح در قالب دو پروژه «مدرسه و خوابگاه» در دلفان افتتاح شد. مدرسه به مساحت ۱۲۰۰ متر زیربنا و حدود ۳۵ میلیارد تومان اعتبار و خوابگاه به مساحت ۱۷۰۰ متر زیربنا و حدود ۵۰ میلیارد تومان، به همت خیر ۸۷ساله اقای کاشانی اخوان، جهت خدمت به دانشآموزان این منطقه، مورد افتتاح و بهرهبرداری قرار گرفت.
وی ادامه داد: جمع دو پروژه ۸۵ میلیارد تومان هزینه داشته و ارزش امروز پروژه ۲۰۰ میلیارد تومان است.
معاون عمرانی استاندار لرستان افزود: این پروژه توسط خیری ساخته شده که متأسفانه خود در بستر بیماری و در حال دستوپنجه نرم کردن با دو نوع سرطان است؛ اما با وجود این شرایط سخت، قدم در راه خیر نهاده است و امروز گرد هم آمدهایم تا از مردی بزرگ تکریم کنیم که خود در آن محفل حضور ندارد.
مجیدی با اشاره به سن ۸۷ سالگی این خیر نیکاندیش، خاطرنشان کرد: وی علاوه بر این مدرسه، مدارس دیگری نیز ساخته و هزینهای بالغ بر ۸۰ میلیارد تومان برای ساخت این خوابگاه و مدرسه هزینه کردهاند. بیشک کسانی که دارایی خود را در راه علم و دانش هزینه میکند، سعادتمند هستند.
وی با تأکید بر اینکه دانشآموزانی که در این مدارس تحصیل میکنند، پزشکان و مهندسان و آینده سازان این سرزمین هستند، تصریح کرد: ثواب کارهای خیر این دانشآموزان بدون شک به آن مرد بزرگ نیز خواهد رسید و ماهم خدا را شاکریم که توفیق حضور در این مراسم و تجلیل از زحمات این انسان ارزشمند را پیدا کردیم.
معاون عمرانی استاندار لرستان با اشاره به سنت حسنه حضرت علی (ع) که در ۲۵ سال خانهنشینی، ۴۰ چاه برای نخلستانها حفر کرد تا نیازمندان از محصولات آن بهره ببرند، خاطرنشان کرد: خیر بودن یک مرام علوی میخواهد. بخشنده بودن بیش از آنکه توانایی مالی بخواهد، قلب بزرگ میخواهد. این خیر عزیز ما قلب بزرگی دارد.
وی گفت: در شرایطی که برخی در جهان به کودک کشی و بمباران مدارس میپردازند این خیر نیک اندیش کودکان را دوست میدارد و برای آنها مدرسه میسازد لذا خیر بودن توفیق الهی میخواهد که نصیب هر کسی نمیشود.
معاون استاندار لرستان با تمجید از مردم نجیب و قدرشناس شهرستان دلفان، گفت: از ویژگیهای بارز آنان، قدرشناسی و نجابت است. مردم دلفان در بحرانها از جمله جنگ رمضان و ۱۲ روزه، پای کار بودند و این وحدت و همدلی مثالزدنی است.
مجیدی با اشاره به کیفیت بالای مصالح بهکاررفته در این مدرسه، اظهارکرد: مدیرکل نوسازی مدارس استان اعلام کردند که مصالح به کار رفته در این پروژه، براساس بهترین کیفیت و معیار بوده و آنچه امروز میبینید، منطبق با کیفیت مدارس بهترین مناطق پایتخت است.