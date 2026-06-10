۲ نمایشنامه نویسنده و کارگردان مازندرانی رونمایی میشود
۲ نمایشنامه تازه به قلم افشین رشیدی، نویسنده و کارگردان شناختهشده هنرهای نمایشی مازندران در آیینی با حضور اهالی فرهنگ، هنر و رسانه رونمایی میشود.
به گزارش ایلنا، نمایشنامههای «مرهم عزیز» و «رستاخیز قشنگ» تازهترین نمایشنامههای نوشته شده توسط افشین رشیدی که توسط انتشارات درسا قلم به چاپ رسیده قرار است روز یکشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ ساعت ۱۷ در سالن زندهیاد سلمان هراتی مجتمع فرهنگی هنری ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران با حضور اهالی فرهنگ و هنر استان رونمایی شود.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران، با اشاره به جایگاه ادبیات نمایشی در توسعه فرهنگی جامعه، انتشار این آثار را گامی ارزشمند در مسیر غنای ادبیات نمایشی معاصر و حمایت از جریانهای فرهنگی و هنری اندیشهمحور دانست و گفت: حمایت از هنرمندان استان برای تولید آثار فرهنگی یکی از اولویتهای این اداره کل است و در حوزههای گوناگون این نگرش را دنبال میکنیم.
محمد محمدی افزود: یکی از الزامات توسعه فرهنگی تولید متون نمایشی مبتنی بر فرهنگ بومی و برگرفته از زیستبوم فرهنگی جامعه است که در حوزه هنرهای نمایشی استان جای زیادی برای کار در این حوزه داریم.
وی اظهار کرد: رونمایی از این ۲ کتاب نمایشنامه اقدام ارزشمند و امیدوارکنندهای است که امیدواریم با همراهی سایر هنرمندان مطرح استان شاهد افزایش تعداد این آثار برای عرضه به مخاطبان باشیم.
افشین رشیدی از چهرههای فعال و شناختهشده هنرهای نمایشی مازندران است که در حدود سه دهه فعالیت هنری خود، با تمرکز بر تولید آثار نمایشی و نمایشنامهنویسی، بخشی از دغدغههای انسانی، اجتماعی و فرهنگی جامعه را در قالب روایتهای نمایشی بازتاب داده است.
آثار این هنرمند با بهرهگیری از ظرفیتهای ادبیات نمایشی، تلاش میکنند مخاطب را به تأمل درباره مفاهیمی همچون آگاهی، مسئولیت، عدالت، تحول فردی و اجتماعی و نسبت انسان با جهان پیرامون دعوت کنند.
در نگاه به آثار نمایشی رشیدی، نمایشنامه صرفاً یک روایت داستانی نیست؛ بلکه بستری برای گفتوگو، اندیشهورزی و بازخوانی تجربههای انسانی است؛ رویکردی که در نمایشنامههایی همچون «رستاخیز قشنگ» نیز با بهرهگیری از زبان نمادین و فضاسازی استعاری دنبال شده است.
کتابهای «مرهم عزیز» و «رستاخیز قشنگ» با ویراستاری احمد خدادی، طراحی جلد فرزام گوران و تایپوگرافی بهنام رشیدی منتشر شدهاند.