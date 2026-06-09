روابطعمومی سپاه امام سجاد هرمزگان اعلام کرد:
اجرای عملیات انهدام مهمات باقیمانده جنگ در بخش توکهور و هشتبندی شهرستان میناب
روابطعمومی سپاه امام سجاد استان هرمزگان با صدور اطلاعیهای اعلام کرد: عملیات انهدام کنترلشده و خنثیسازی تعدادی از مهمات و بمبهای عملنکرده باقیمانده از جنگ رمضان، در محدوده بخش توکهور و هشتبندی شهرستان میناب، روز چهارشنبه 20 خرداد ماه اجرایی میشود.
به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه آمده است: تیمهای تخصصی چک و خنثیسازی در راستای پاکسازی منطقه و تأمین ایمنی پایدار، عملیات انهدام مهمات باقیمانده از حملات دشمنان آمریکایی و رژیم صهیونیستی در محدوده بخش توکهور و هشتبندی شهرستان میناب را در دستور کار خود قرار دادهاند.
در اطلاعیه فوق عنوان شده است: بر این اساس احتمال شنیده شدن صدای انفجارهای ناشی از خنثیسازی مهمات و بمبهای عملنکرده به جا مانده از جنگ رمضان و همچنین حملات دشمنان آمریکایی و رژیم صهیونیستی، در بازه زمانی ساعت 8 صبح تا 13 ظهر روز چهارشنبه 20 خرداد ماه وجود دارد.
روابطعمومی سپاه امام سجاد استان هرمزگان در اطلاعیه خود آورده است: عملیات مذکور با رعایت کامل اصول ایمنی و توسط تیمهای متخصص انجام میشود و جای هیچگونه نگرانی برای اهالی منطقه وجود ندارد. بر این اساس از شهروندان دعوت میشود آرامش خود را حفظ کرده و نگرانی نداشته باشند.
در این اطلاعیه ذکر شده است: در هفتههای اخیر چندین مرحله عملیات مشابه در نقاط مختلف استان هرمزگان انجام شده است. این اقدامات در چارچوب برنامههای دورهای پاکسازی و ایمنسازی مناطق نظامی و پیرامونی انجام میگیرد تا در این راستا از هرگونه خطر احتمالی برای ساکنان جلوگیری شود.