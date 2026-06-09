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زنجان ۱۹ / ۰۳ / ۱۴۰۵ - ۱۹:۴۴:۴۵

معاونت امداد و نجات هلال‌احمر استان خبر داد:

2 مصدوم دستاورد سقوط نیسان به دره در جاده زنجان به آب‌بر

سرپرست معاونت امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر استان زنجان گفت: گزارشی مبنی بر سقوط یک دستگاه خودروی نیسان به دره در کیلومتر 57 جاده زنجان به آب‌بر به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان اعلام شد.