معاونت امداد و نجات هلالاحمر استان خبر داد:
2 مصدوم دستاورد سقوط نیسان به دره در جاده زنجان به آببر
سرپرست معاونت امداد و نجات جمعیت هلالاحمر استان زنجان گفت: گزارشی مبنی بر سقوط یک دستگاه خودروی نیسان به دره در کیلومتر 57 جاده زنجان به آببر به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان اعلام شد.
به گزارش ایلنا، مانی علی اصغری افزود: در این راستا بلافاصله 2 تیم عملیاتی متشکل از پایگاه امداد و نجات سرخه دیزج شهرستان طارم به محل وقوع این حادثه رانندگی اعزام شدند. پس از ارزیابی اولیه مشخص شد این حادثه 2 مصدوم دارد.
وی ادامه داد: یکی از مصدومان این حادثه رانندگی پس از انجام اقدامات اولیه امدادی توسط نجاتگران جمعیت هلالاحمر استان زنجان برای ادامه روند درمان به مراکز درمانی منطقه منتقل شد. مصدوم دیگر این حادثه نیز به صورت سرپایی مداوا شد.