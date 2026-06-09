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رئیس اورژانس کهگیلویه و بویراحمد خبر داد:

یک کشته و یک مصدوم دستاورد حادثه رانندگی محدوده تنگ گردوه

یک کشته و یک مصدوم دستاورد حادثه رانندگی محدوده تنگ گردوه
کد خبر : 1796623
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رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: بر اثر وقوع یک فقره حادثه رانندگی در محور پاتاوه به دهدشت محدوده تنگ گردوه از توابع شهرستان بویراحمد، یک نفر جان خود را از دست داد و یک نفر دیگر مصدوم شد.

به گزارش ایلنا، پرویز غفارفرد افزود: در این حادثه رانندگی یک دستگاه خودروی پژو پارس به دلیل انحراف از مسیر به دره سقوط و یک فرد 28 ساله جان خود را از دست داد و یک فرد 19 ساله نیز مصدوم شد. مصدوم این حادثه پس از دریافت اقدامات اولیه درمانی توسط تیم اورژانس، به مرکز درمانی منتقل شد.

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