یک کشته و یک مصدوم دستاورد حادثه رانندگی محدوده تنگ گردوه

به گزارش ایلنا، پرویز غفارفرد افزود: در این حادثه رانندگی یک دستگاه خودروی پژو پارس به دلیل انحراف از مسیر به دره سقوط و یک فرد 28 ساله جان خود را از دست داد و یک فرد 19 ساله نیز مصدوم شد. مصدوم این حادثه پس از دریافت اقدامات اولیه درمانی توسط تیم اورژانس، به مرکز درمانی منتقل شد.

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