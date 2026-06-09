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مدیر تعاون روستایی استان خبرداد:

خرید توافقی ۹۴۰۰ تن کلزا از کشاورزان گلستان

خرید توافقی ۹۴۰۰ تن کلزا از کشاورزان گلستان
کد خبر : 1796587
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مدیر تعاون روستایی استان گلستان، از خرید توافقی ۹۴۰۰ تن کلزا از کشاورزان استان خبر داد.

به گزارش ایلنا از گلستان، محمدرضا جامی گفت: تاکنون بیش از ۹۴۰۰ تن کلزا از کشاورزان استان به‌صورت خرید توافقی دریافت شده است. این میزان خرید با همکاری گسترده شبکه تعاون روستایی و کارخانجات روغن‌کشی استان انجام شده و روند تحویل محصول همچنان ادامه دارد. 

جامی با اشاره به اینکه ۹۸ درصد مطالبات کشاورزان تاکنون پرداخت شده افزود: پرداخت باقی‌مانده مطالبات نیز حداکثر تا پایان هفته جاری انجام خواهد شد و هیچ‌گونه تأخیری در تسویه حساب با کشاورزان نخواهیم داشت. 

وی گفت: عملیات خرید توافقی کلزا از طریق ۴۶ مرکز تعاونی روستایی و همچنین ۵ مرکز کارخانجات روغن‌کشی شامل دایا سویا، خاوردشت سویا، بین‌نگین دانه و طلای سفید در حال انجام است. این مراکز با تمام ظرفیت در حال فعالیت هستند تا محصول کشاورزان بدون وقفه دریافت شود. 

مدیر تعاون روستایی گلستان با بیان اینکه خرید کلزا تا پایان فصل برداشت ادامه دارد گفت: شبکه تعاون روستایی استان با آمادگی کامل در کنار کشاورزان قرار دارد و تلاش می‌کنیم فرآیند خرید، پرداخت و تحویل محصول با سرعت و دقت بیشتری انجام شود.

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