مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان تاکید کرد؛
برخورد قانونی با طرحهای فاقد پیشرفت اجرایی در فارس
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی فارس با تأکید بر تداوم پایش طرحها و اراضی غیرفعال در شهرکها و نواحی صنعتی استان گفت: تعیین تکلیف این طرحها با هدف بازگرداندن سرمایههای راکد به چرخه تولید، تکمیل پروژههای نیمهتمام و توسعه اشتغال در دستور کار قرار دارد.
به گزارش ایلنا، عباس برنهاد، سهشنبه ۱۹ خرداد در پنجمین جلسه کمیته پایش طرحها و اراضی راکد شرکت شهرکهای صنعتی فارس در سال ۱۴۰۵ اظهار کرد: روند پایش و ارزیابی قراردادها و طرحهای صنعتی بهصورت مستمر ادامه خواهد یافت و هدف اصلی از برگزاری جلسات کمیته پایش، بازگرداندن اراضی و طرحهای راکد به چرخه ساختوساز، تکمیل پروژهها و بهرهبرداری از واحدهای صنعتی است تا سرمایههای موجود در شهرکها و نواحی صنعتی به سمت تولید و اشتغال هدایت شوند.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی فارس افزود: تعیین تکلیف اراضی و طرحهای راکد و غیرفعال در سال جاری نیز با جدیت در دستور کار شرکت قرار دارد.
برنهاد با اشاره به نقش طرحهای نیمهتمام در توسعه اقتصادی استان تصریح کرد: یکی از مؤثرترین شیوههای ایجاد اشتغال پایدار و رونق تولید، فعالسازی طرحهای راکد و غیرفعال است. از اینرو شرکت شهرکهای صنعتی فارس تلاش میکند با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی موجود، حداکثر همکاری و مساعدت را برای سرمایهگذاران دارای انگیزه و توان اجرایی فراهم کند.
وی ادامه داد: در بسیاری از موارد، به منظور تسهیل روند اجرای طرحها و کمک به سرمایهگذاران، فرصتها و مهلتهای لازم برای تکمیل عملیات ساختوساز و راهاندازی واحدها اعطا میشود تا زمینه ورود این طرحها به مدار تولید فراهم شود.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی فارس در عین حال تأکید کرد: اراضی و طرحهایی که پس از گذشت چندین سال و علیرغم اعطای فرصتها و مهلتهای متعدد در جلسات پایش، نسبت به انجام تعهدات قراردادی، تکمیل ساختوساز و بهرهبرداری اقدامی نکردهاند، بر اساس ضوابط و مقررات قانونی در مسیر فسخ قرارداد و خلع ید قرار خواهند گرفت.
وی افزود: آزادسازی اراضی راکد و واگذاری آنها به سرمایهگذاران توانمند، واجد شرایط و دارای اهلیت سرمایهگذاری، یکی از سیاستهای مهم شرکت برای افزایش بهرهوری اراضی صنعتی و تسریع در فرآیند توسعه صنعتی استان است.
برنهاد بیان کرد: فلسفه و هدف نهایی واگذاری زمین در شهرکها و نواحی صنعتی، ایجاد واحدهای تولیدی، توسعه اشتغال و افزایش سرمایهگذاری مولد است و تمامی متقاضیان موظف هستند مطابق مفاد قرارداد و بر اساس مجوزهای تأسیس صادره، نسبت به اجرای طرح، تکمیل ساختوساز و بهرهبرداری در زمان مقرر اقدام کنند.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی فارس تأکید کرد که روند پایش، نظارت و بررسی قراردادها و طرحهای صنعتی با جدیت ادامه خواهد داشت تا از تمامی ظرفیتهای موجود برای تحقق اهداف تولید، اشتغال و توسعه صنعتی استان فارس بهرهبرداری شود.
در این جلسه ۲۶ پرونده سرمایهگذاری تعیین تکلیف شد و مجموع پروندههای بررسیشده از ابتدای سال جاری به ۷۸ پرونده رسید.