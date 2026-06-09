به گزارش ایلنا، عباس برنهاد، سه‌شنبه ۱۹ خرداد در پنجمین جلسه کمیته پایش طرح‌ها و اراضی راکد شرکت شهرک‌های صنعتی فارس در سال ۱۴۰۵ اظهار کرد: روند پایش و ارزیابی قراردادها و طرح‌های صنعتی به‌صورت مستمر ادامه خواهد یافت و هدف اصلی از برگزاری جلسات کمیته پایش، بازگرداندن اراضی و طرح‌های راکد به چرخه ساخت‌وساز، تکمیل پروژه‌ها و بهره‌برداری از واحدهای صنعتی است تا سرمایه‌های موجود در شهرک‌ها و نواحی صنعتی به سمت تولید و اشتغال هدایت شوند.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس افزود: تعیین تکلیف اراضی و طرح‌های راکد و غیرفعال در سال جاری نیز با جدیت در دستور کار شرکت قرار دارد.

برنهاد با اشاره به نقش طرح‌های نیمه‌تمام در توسعه اقتصادی استان تصریح کرد: یکی از مؤثرترین شیوه‌های ایجاد اشتغال پایدار و رونق تولید، فعال‌سازی طرح‌های راکد و غیرفعال است. از این‌رو شرکت شهرک‌های صنعتی فارس تلاش می‌کند با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی موجود، حداکثر همکاری و مساعدت را برای سرمایه‌گذاران دارای انگیزه و توان اجرایی فراهم کند.

وی ادامه داد: در بسیاری از موارد، به منظور تسهیل روند اجرای طرح‌ها و کمک به سرمایه‌گذاران، فرصت‌ها و مهلت‌های لازم برای تکمیل عملیات ساخت‌وساز و راه‌اندازی واحدها اعطا می‌شود تا زمینه ورود این طرح‌ها به مدار تولید فراهم شود.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس در عین حال تأکید کرد: اراضی و طرح‌هایی که پس از گذشت چندین سال و علی‌رغم اعطای فرصت‌ها و مهلت‌های متعدد در جلسات پایش، نسبت به انجام تعهدات قراردادی، تکمیل ساخت‌وساز و بهره‌برداری اقدامی نکرده‌اند، بر اساس ضوابط و مقررات قانونی در مسیر فسخ قرارداد و خلع ید قرار خواهند گرفت.

وی افزود: آزادسازی اراضی راکد و واگذاری آن‌ها به سرمایه‌گذاران توانمند، واجد شرایط و دارای اهلیت سرمایه‌گذاری، یکی از سیاست‌های مهم شرکت برای افزایش بهره‌وری اراضی صنعتی و تسریع در فرآیند توسعه صنعتی استان است.

برنهاد بیان کرد: فلسفه و هدف نهایی واگذاری زمین در شهرک‌ها و نواحی صنعتی، ایجاد واحدهای تولیدی، توسعه اشتغال و افزایش سرمایه‌گذاری مولد است و تمامی متقاضیان موظف هستند مطابق مفاد قرارداد و بر اساس مجوزهای تأسیس صادره، نسبت به اجرای طرح، تکمیل ساخت‌وساز و بهره‌برداری در زمان مقرر اقدام کنند.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس تأکید کرد که روند پایش، نظارت و بررسی قراردادها و طرح‌های صنعتی با جدیت ادامه خواهد داشت تا از تمامی ظرفیت‌های موجود برای تحقق اهداف تولید، اشتغال و توسعه صنعتی استان فارس بهره‌برداری شود.

در این جلسه ۲۶ پرونده سرمایه‌گذاری تعیین تکلیف شد و مجموع پرونده‌های بررسی‌شده از ابتدای سال جاری به ۷۸ پرونده رسید.