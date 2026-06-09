توقیف محموله داروهای غیر مجاز قاچاق در مرزهای سیستان و بلوچستان
فرمانده مرزبانی استان سیستان وبلوچستان از توقیف محموله داروهای غیر مجاز قاچاق به ارزش ۱۱ میلیارد ریال در مرزهای این استان خبر داد.
به گزارش ایلنا، سردار رضا شجاعی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران گفت: در راستای مراقبت و کنترل مرز و برخورد قاطع با هرگونه قاچاق، مرزداران استان به اقدام اطلاعاتی سرنخهایی از فعالیت قاچاقچیان دارو در منطقه مرزی دست پیدا کردند و پس از هماهنگی قضایی و برنامهریزی عملیاتی توانستند قاچاقچیان را زمینگیر کنند.
فرمانده مرزبانی استان سیستان وبلوچستان ادامه، افزود: پس از چند شبانهروز کار هدفمند اطلاعاتی و شناسایی قاچاقچیان، مسیرهای احتمالی تردد و زمان انتقال محموله مشخص شد و مرزداران در این عملیات غافلگیرکننده توانستند، ضمن دستگیری یک نفر قاچاقچی و توقیف یک دستگاه وسیله نقلیه سبک، تعداد ۳۹ هزار ۱۴۵ قلم انواع داروی غیرمجاز قاچاق را کشف کنند.
وی خاطرنشان کرد: کارشناسان ارزش ریالی محموله کشف شده را بالغ بر ۱۱ میلیارد ریال برآورد کردند.
فرمانده مرزبانی استان سیستان وبلوچستان خاطرنشان کرد: قاچاق دارو علاوه بر آسیب به اقتصاد کشور، میتواند آسیبهای بسیار جدی بر امنیت روانی و سلامت جامعه وارد آورد و مرزدارن استان با تمام توان با این پدیده شوم و غیر انسانی برخورد میکنند.