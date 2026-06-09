دستگاه قضایی برای رفع موانع تولید، احیای واحدهای راکد همکاری خواهد کرد

به گزارش ایلنا از گلستان، حیدر آسیابی اظهار کرد: با کاهش ۲۲ درصدی شعب پرتراکم و تعیین تکلیف پرونده‌های معوق در سال گذشته، رسیدگی به پرونده‌ها تسریع شده است. کوتاه شدن زمان رسیدگی به پرونده‌ها، افزایش رضایتمندی مردم و تعیین تکلیف پرونده‌های معوق از مهم‌ترین اهداف دادگستری استان در سال ۱۴۰۵ است.

آسیابی، با بیان اینکه مهم‌ترین هدف امسال دادگستری استان کاهش اطاله دادرسی و تعیین تکلیف پرونده‌های معوق است، گفت: هرچه زمان رسیدگی به پرونده‌ها کوتاه‌تر شود، مردم زودتر به حقوق خود می‌رسند و رضایتمندی عمومی نیز افزایش می‌یابد.

حیدر آسیابی افزود: پارسال با وجود افزایش ورودی پرونده‌ها، بیش از ۴ هزار و ۴۰۰ پرونده باقی‌مانده از سال‌های قبل تعیین تکلیف شد و دادگستری گلستان در کاهش موجودی پرونده‌ها جزو استان‌های موفق کشور بود.

آسیابی با اشاره به تأثیر حجم پرونده‌ها بر روند رسیدگی گفت: بر اساس شاخص‌های قوه قضائیه، شعب کیفری با بیش از ۲۰۰ پرونده و شعب حقوقی با بیش از ۳۰۰ پرونده، شعب نامتعارف محسوب می‌شوند. تراکم بیش از حد پرونده در این شعب موجب طولانی شدن زمان رسیدگی می‌شود. پارسال بیش از ۲۲ درصد از این شعب نامتعارف در استان به وضعیت متعارف بازگشتند.

آسیابی تأکید کرد: هدف‌گذاری ما این است که تا پایان سال هیچ شعبه نامتعارفی در گلستان باقی نماند تا مردم خدمات قضایی را با سرعت بیشتری دریافت کنند.

رئیس کل دادگستری گلستان، تکریم ارباب رجوع را از سیاست‌های محوری قوه قضاییه دانست و گفت: بر اساس ارزیابی‌های انجام شده، میزان رضایتمندی مردم از عملکرد دادگستری گلستان بالاتر از میانگین کشوری است. حفظ و تقویت سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی به دستگاه قضایی از اولویت‌های جدی دادگستری استان است و همه مدیران قضایی باید به این موضوع توجه ویژه داشته باشند.

آسیابی با اشاره به نام‌گذاری سال از سوی رهبر معظم انقلاب، حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری را از برنامه‌های مهم دادگستری استان برشمرد و گفت: دستگاه قضایی در کنار دستگاه‌های اجرایی برای رفع موانع تولید، احیای واحدهای راکد، حفظ اشتغال و حمایت از سرمایه‌گذاران همکاری خواهد کرد.

رئیس کل دادگستری گلستان تاکید کرد: کاهش اطاله دادرسی، تکریم مردم، افزایش رضایتمندی عمومی و حمایت از تولید و اشتغال، مهم‌ترین محورهای برنامه عملیاتی امسال دادگستری استان است.

انتهای پیام/