مدیرکل کمیته امداد استان خبرداد:
۱۷۷۳ مددجوی گلستانی تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار گرفتند
مدیرکل کمیته امداد استان گلستان از واریز بیمه تامین اجتماعی برای ۱۷۷۳ نفر با اعتباری بالغ بر ۲۷ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ خبرداد.
به گزارش ایلنا از گلستان، عیسی بابائی گفت: کمیته امداد با تمرکز بر اهداف کلان اشتغالزایی، توانمندسازی و ایجاد امنیت اقتصادی برای مددجویان، دستاوردهای قابل توجهی را در حوزههای بیمه اجتماعی و اشتغالزایی به ثبت رسانده است.
وی افزود: بر اساس آمارهای عملکردی، در سال گذشته مجموعاً هزار و ۷۷۳ نفر از مددجویان واجد شرایط تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار گرفتندو از همین محل نیز ۴۲ نفر درسال گذشته مستمری بگیر تامین اجتماعی شدند.
وی، تصریح کرد: این اقدام با هدف توانمندسازی وکاهش آسیبپذیری خانوارها و تضمین آینده شغلی و معیشتی و برخورداری از مزایای بازنشستگی آنان انجام شده و برای اجرای آن اعتباری بالغ بر ۲۷۷ میلیارد و ۴۲۸ میلیون ریال اختصاص یافته است.
مدیرکل کمیته امداد گلستان با اشاره به حمایت ویژه از زنان سرپرست خانوار گفت: از مجموع افراد بیمهشده، هزار و ۵۷۳ نفر را زنان سرپرست خانوار و ۲۰۰ مجری طرح اشتغال (۱۸۲ نفر زن و ۱۸ نفر مرد) تشکیل میدهند که در قالب سبد حمایتی بیمه تأمین اجتماعی قرار گرفتهاند. این اقدام علاوه بر ایجاد پشتوانه اقتصادی پایدار، به ارتقای جایگاه اجتماعی و رفاهی خانوادههای تحت پوشش نیز کمک کرده است.
بابائی یکی از مهمترین راهبردهای کمیته امداد را حرکت از رویکرد حمایتی به سمت توانمندسازی عنوان کرد و ادامه داد: در همین راستا، دو هزار نفر از مددجویان با بهرهمندی از تسهیلات اشتغالزایی وارد عرصه کسبوکارهای خانگی و محلی شدند. برای اجرای این طرحها نیز ۱۵ میلیارد و ۸۲۰ میلیون ریال اعتبار اختصاص یافته است تا زمینه استقلال اقتصادی و افزایش امید به آینده در میان مددجویان فراهم شود.
وی همچنین به اجرای طرح بیمه روستایی و عشایری اشاره کرد و گفت: با توجه به ماهیت فعالیتهای اقتصادی در مناطق روستایی و عشایری، کمیته امداد با اختصاص ۳۴ میلیارد و ۹۹۲ میلیون ریال، زمینه بیمهپردازی هزار و ۲۰۰ نفر از مددجویان روستایی و عشایری را فراهم کرده است. این طرح با پوشش ریسکهای شغلی در بخشهای کشاورزی و دامداری، نقش مؤثری در تأمین امنیت اقتصادی این قشر ایفا میکند.
مدیرکل کمیته امداد گلستان با اشاره به نتایج اجرای این برنامهها خاطرنشان کرد: در سال جاری، ۶۰ نفر از مددجویان تحت پوشش نیز به مرحله بازنشستگی رسیدهاند که این موضوع نشاندهنده اثربخشی حمایتهای بیمهای و استمرار مسیر توانمندسازی اقتصادی جامعه هدف است.