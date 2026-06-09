۱۷۷۳ مددجوی گلستانی تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار گرفتند

به گزارش ایلنا از گلستان، عیسی بابائی گفت: کمیته امداد با تمرکز بر اهداف کلان اشتغال‌زایی، توانمندسازی و ایجاد امنیت اقتصادی برای مددجویان، دستاوردهای قابل توجهی را در حوزه‌های بیمه اجتماعی و اشتغال‌زایی به ثبت رسانده است.

وی افزود: بر اساس آمارهای عملکردی، در سال گذشته مجموعاً هزار و ۷۷۳ نفر از مددجویان واجد شرایط تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار گرفتندو از همین محل نیز ۴۲ نفر درسال گذشته مستمری بگیر تامین اجتماعی شدند.

وی، تصریح کرد: این اقدام با هدف توانمندسازی وکاهش آسیب‌پذیری خانوارها و تضمین آینده شغلی و معیشتی و برخورداری از مزایای بازنشستگی آنان انجام شده و برای اجرای آن اعتباری بالغ بر ۲۷۷ میلیارد و ۴۲۸ میلیون ریال اختصاص یافته است.

مدیرکل کمیته امداد گلستان با اشاره به حمایت ویژه از زنان سرپرست خانوار گفت: از مجموع افراد بیمه‌شده، هزار و ۵۷۳ نفر را زنان سرپرست خانوار و ۲۰۰ مجری طرح اشتغال (۱۸۲ نفر زن و ۱۸ نفر مرد) تشکیل می‌دهند که در قالب سبد حمایتی بیمه تأمین اجتماعی قرار گرفته‌اند. این اقدام علاوه بر ایجاد پشتوانه اقتصادی پایدار، به ارتقای جایگاه اجتماعی و رفاهی خانواده‌های تحت پوشش نیز کمک کرده است.

بابائی یکی از مهم‌ترین راهبردهای کمیته امداد را حرکت از رویکرد حمایتی به سمت توانمندسازی عنوان کرد و ادامه داد: در همین راستا، دو هزار نفر از مددجویان با بهره‌مندی از تسهیلات اشتغال‌زایی وارد عرصه کسب‌وکارهای خانگی و محلی شدند. برای اجرای این طرح‌ها نیز ۱۵ میلیارد و ۸۲۰ میلیون ریال اعتبار اختصاص یافته است تا زمینه استقلال اقتصادی و افزایش امید به آینده در میان مددجویان فراهم شود.

وی همچنین به اجرای طرح بیمه روستایی و عشایری اشاره کرد و گفت: با توجه به ماهیت فعالیت‌های اقتصادی در مناطق روستایی و عشایری، کمیته امداد با اختصاص ۳۴ میلیارد و ۹۹۲ میلیون ریال، زمینه بیمه‌پردازی هزار و ۲۰۰ نفر از مددجویان روستایی و عشایری را فراهم کرده است. این طرح با پوشش ریسک‌های شغلی در بخش‌های کشاورزی و دامداری، نقش مؤثری در تأمین امنیت اقتصادی این قشر ایفا می‌کند.

مدیرکل کمیته امداد گلستان با اشاره به نتایج اجرای این برنامه‌ها خاطرنشان کرد: در سال جاری، ۶۰ نفر از مددجویان تحت پوشش نیز به مرحله بازنشستگی رسیده‌اند که این موضوع نشان‌دهنده اثربخشی حمایت‌های بیمه‌ای و استمرار مسیر توانمندسازی اقتصادی جامعه هدف است.

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