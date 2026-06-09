فارس ظرفیت حضور مؤثر در بازار تاجیکستان را دارد/صادرات تنها فروش کالا نیست

به گزارش ایلنا، در این نشست، ظرفیت‌های همکاری اقتصادی، توسعه صادرات و تقویت روابط تجاری میان استان فارس و تاجیکستان مورد بررسی قرار گرفت و راهکارهای گسترش تعاملات اقتصادی و حضور مؤثرتر فعالان اقتصادی استان در بازارهای هدف منطقه‌ای به بحث و تبادل نظر گذاشته شد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت فارس، نظر به برگزاری و اهمیت این نشست در حاشیه این همایش توسعه تجارت با تاجیکستان را فرصتی راهبردی برای گسترش صادرات استان دانست و اظهار کرد: اشتراکات فرهنگی، زبانی و تاریخی میان ایران و تاجیکستان می‌تواند زمینه‌ساز تعمیق همکاری‌های اقتصادی و افزایش سهم فارس در بازارهای منطقه‌ای باشد.

کریم مجرب با اشاره به ظرفیت‌های رو به رشد اقتصادی تاجیکستان افزود: این کشور به دلیل قرابت‌های فرهنگی و جایگاه مناسب اقتصادی، یکی از بازارهای هدف مهم برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان فارس به شمار می‌رود و می‌تواند نقش مؤثری در توسعه تجارت منطقه‌ای استان ایفا کند.

مجرب ادامه داد: توسعه صادرات تنها به معنای افزایش فروش کالا نیست، بلکه ابزاری مؤثر برای ارتقای رقابت‌پذیری بنگاه‌های اقتصادی، انتقال دانش و فناوری و ایجاد ارزش افزوده پایدار در اقتصاد محسوب می‌شود. از این‌رو، شناسایی دقیق نیازهای بازار تاجیکستان و بهره‌گیری از ظرفیت تشکل‌های اقتصادی و بخش خصوصی برای حضور مستمر و هدفمند فعالان اقتصادی استان در این بازار ضروری است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت فارس با تأکید بر اهمیت توسعه دیپلماسی اقتصادی تصریح کرد: تقویت ارتباطات تجاری، برگزاری نشست‌های تخصصی، اعزام و پذیرش هیأت‌های تجاری و معرفی توانمندی‌های صنعتی، معدنی و تولیدی فارس می‌تواند بستر مناسبی برای افزایش حجم مبادلات و شکل‌گیری همکاری‌های بلندمدت اقتصادی میان دو طرف فراهم کند.

وی اضافه کرد: استان فارس با برخورداری از ظرفیت‌های گسترده در بخش‌های صنعت، معدن، کشاورزی، خدمات فنی و مهندسی و شرکت‌های دانش‌بنیان، توان حضور مؤثر در بازار تاجیکستان را دارد و باید از این توانمندی‌ها برای توسعه صادرات و بهره‌گیری از فرصت‌های جدید سرمایه‌گذاری استفاده شود.

مجرب همچنین تصریح کرد: توسعه پایدار اقتصادی در گرو تقویت تعامل میان دولت و بخش خصوصی است و هرچه زمینه حضور فعال‌تر تشکل‌ها، تولیدکنندگان و صادرکنندگان در بازارهای بین‌المللی فراهم شود، بستر رشد تولید، افزایش اشتغال و رونق اقتصادی نیز بیش از پیش مهیا خواهد شد.

وی بر ضرورت تسهیل فرآیندهای تجاری، رفع موانع صادراتی و ایجاد زیرساخت‌های لازم برای توسعه همکاری‌های اقتصادی تأکید کرد و گفت: تاجیکستان می‌تواند به عنوان یکی از دروازه‌های ورود محصولات ایرانی به بازار آسیای مرکزی مورد توجه قرار گیرد و بهره‌گیری از این ظرفیت مستلزم برنامه‌ریزی منسجم و همکاری مستمر میان بخش دولتی و خصوصی است.

رایزن بازرگانی جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان، نیز در این همایش با اشاره به روند مطلوب رشد اقتصادی این کشور اظهار کرد: تاجیکستان در حوزه معادن، به‌ویژه استخراج و صادرات فلزات، طلا، جواهرات و تولید آلومینیوم و همچنین توسعه صنایع پایین‌دستی معدنی، از ظرفیت‌های قابل توجهی برخوردار است.

امیر فخریان، افزود: در بخش‌های گردشگری، سرمایه‌گذاری صنعتی، صنایع فولاد و آهن،مصالح ساختمانی، کشاورزی، زراعت، باغداری، گلخانه‌ای، صنایع نساجی، دارویی ، خدمات فنی و مهندسی و سایر حوزه‌های تولیدی نیز فرصت‌های مناسبی برای سرمایه‌گذاری و همکاری اقتصادی میان فعالان اقتصادی دو کشور وجود دارد.

محسن نهاوندی، مدیرعامل شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی فارس، با اشاره به نقش کلیدی همگرایی منطقه‌ای در خلق زنجیره‌های ارزش فرامرزی اظهار داشت: بهره‌گیری از ظرفیت‌های تجاری کشورهای عضو CIS، مستلزم طراحی سازوکارهای علمی در حوزه لجستیک، استانداردسازی محصولات و تطابق مقررات مالی است که نمایشگاه‌های تخصصی بین‌المللی می‌توانند به عنوان سکویی برای اعتبارسنجی و نهادینه‌سازی این تعاملات عمل کنند.

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