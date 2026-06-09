فارس با بهره برداری از ۷۰ طرح کشاورزی رکوردی تازه ثبت کرد

به گزارش ایلنا، احد بهجت حقیقی افزود: امسال هفته جهاد کشاورزی با شعار "امنیت غذایی؛ در سایه وحدت ملی و اقتدار ملی" نامگذاری شده است.

به گفته وی؛ از مجموع طرح های قابل افتتاح، ۲۹ طرح عمرانی در زیر بخش های امورعشایر، منابع طبیعی، آب و خاک و فنی و زیر بنایی با اعتباری بالغ بر ۷۳۶ میلیارد ریال میلیارد ریال به بهره برداری می رسد.

بهجت حقیقی اظهار کرد: طرح های عمرانی موجب تثبیت اشتغال بیش از ۲ هزار و ۵۶۵ نفر نفر می شود و بالغ بر ۴ هزار و ۴۵ خانوار از مزایای این طرح ها بهره مند می شوند.

این مقام مسئول به ۴۱ طرح اشتغال زای قابل افتتاح بخش کشاورزی با اشتغال زایی ۴۲۲ نفری نیز اشاره کرد و افزود: این پروژه ها در حوزه تولیدات گیاهی و دامی، صنایع تبدیلی و غذایی، تعاون روستایی و شیلات قرار دارند و مجموع سرمایه گذاری های انجام شده برای این طرح ها قریب به ۱.۰۷ همت است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس از کلنگ زنی سه واحد گلخانه ای و ۲ واحد دامداری پرورش گوسفند داشتی در هفته جهاد کشاورزی نیز خبر داد.

وی با بیان اینکه سه پروژه گلخانه ای با مجموع سطحی بالغ بر ۲۲ هکتار در شهرستان های آباده, مرودشت و ارسنجان آماده کلنگ زنی است، پیش بینی کرد: به منظور راه اندازی گلخانه های مذکور سرمایه گذاری بیش از سه هزار و ۳۰ میلیارد ریال نیاز است و در نهایت برای ۱۸۰ نفری اشتغال زایی ایجاد می شود.

پروژه احداث دو واحد دامداری در شهرستان زرین دشت با ظرفیت هر کدام ۱۵۰ راس دام نیز از دیگر طرح های آماده کلنگ زنی است که بهجت حقیقی به آن اشاره کرد و عنوان کرد: ۴۰ میلیارد ریال سرمایه گذاری و اشتغال زایی پایدار ۲ نفری از موارد پیش بینی شده برای این طرح ها است.

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