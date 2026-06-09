ضرورت مدیریت هوشمند ذخایر کالاهای اساسی

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، محمدرضا صفی‌خانی عصر امروز در نشست قرارگاه اقتصادی استان که با حضور مدیرکل اشتغال و سرمایه‌گذاری استان برگزار شد، به ارزیابی دقیق ذخایر استراتژیک کالاهای اساسی و بهینه‌سازی مصرف انرژی در شرایط اضطراری پرداخت.

وی با تأکید بر لزوم آمادگی کامل برای مواجهه با چالش‌های احتمالی، تصریح کرد: حفظ تاب‌آوری در دوران اضطرار مستلزم برنامه‌ریزی عملیاتی و پیش‌دستانه است تا خللی در معیشت مردم و روند تولید استان ایجاد نشود.

معاون استاندار قزوین با پیشنهاد تشکیل کارگروه‌های تخصصی، خواستار بررسی کارشناسانه و دقیق موضوعات مطرح شده شد تا با تدوین راهکارهای اجرایی، تصمیمات لازم برای ارتقای پایداری اقتصادی استان در کوتاه‌ترین زمان اتخاذ و عملیاتی گردد.

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