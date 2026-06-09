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معاون اقتصادی استاندار قزوین تاکید کرد:

ضرورت مدیریت هوشمند ذخایر کالاهای اساسی

ضرورت مدیریت هوشمند ذخایر کالاهای اساسی
کد خبر : 1796547
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معاون اقتصادی استانداری قزوین در جلسه قرارگاه اقتصادی استان با اشاره به اهمیت مدیریت شرایط اضطرار، بر ضرورت برنامه‌ریزی دقیق برای حفظ پایداری اقتصادی و امنیت غذایی استان تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، محمدرضا صفی‌خانی عصر امروز در نشست قرارگاه اقتصادی استان که با حضور مدیرکل اشتغال و سرمایه‌گذاری استان برگزار شد،  به ارزیابی دقیق ذخایر استراتژیک کالاهای اساسی و بهینه‌سازی مصرف انرژی در شرایط اضطراری پرداخت.

وی با تأکید بر لزوم آمادگی کامل برای مواجهه با چالش‌های احتمالی، تصریح کرد: حفظ تاب‌آوری در دوران اضطرار مستلزم برنامه‌ریزی عملیاتی و پیش‌دستانه است تا خللی در معیشت مردم و روند تولید استان ایجاد نشود.

معاون استاندار قزوین با پیشنهاد تشکیل کارگروه‌های تخصصی، خواستار بررسی کارشناسانه و دقیق موضوعات مطرح شده شد تا با تدوین راهکارهای اجرایی، تصمیمات لازم برای ارتقای پایداری اقتصادی استان در کوتاه‌ترین زمان اتخاذ و عملیاتی گردد.

 

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