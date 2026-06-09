به گزارش ایلنا، حمیدرضا کتانفروش به روند تکمیل کشتارگاه صنعتی دام در روستای داودآباد شهرستان اراک اشاره داشته و در این رابطه افزود: این مجتمع کشتارگاهی در زمینی به مساحت 13 هکتار احداث شده و به زودی به بهره‌برداری می‌رسد. این مجتمع کشتارگاهی صنعتی تاکنون 95 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

وی بر اهمیت اشتغال‌زایی در مناطق روستایی تأکید کرده و در این خصوص ادامه داد: تکمیل این پروژه گامی مؤثر در جهت توسعه صنعت دامپروری، رعایت استانداردهای بهداشتی و ساماندهی کشتار دام در استان مرکزی است و راه‌اندازی آن، گامی مهم در راستای تحقق اهداف اقتصادی و اشتغال‌زایی در استان محسوب می‌شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی اظهار داشت: نکته مهم در خصوص این مجتمع کشتارگاهی، بهره‌گیری از آخرین فناوری‌ها و رعایت بالاترین استانداردهای بهداشتی است. تکمیل این پروژه گامی مؤثر در جهت توسعه صنعت دامپروری، رعایت استانداردهای بهداشتی و ساماندهی کشتار دام در استان مرکزی است.

انتهای پیام/