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رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی خبر داد:

اشتغال‌زایی برای 180 نفر با راه‌اندازی مرحله نخست کشتارگاه صنعتی روستای داودآباد اراک

اشتغال‌زایی برای 180 نفر با راه‌اندازی مرحله نخست کشتارگاه صنعتی روستای داودآباد اراک
کد خبر : 1796541
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رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی به ظرفیت‌های کشتارگاه صنعتی دام روستای داودآباد شهرستان اراک اشاره کرده و گفت: این مجتمع کشتارگاهی صنعتی ظرفیت بسیار بالایی برای ایجاد اشتغال پایدار در منطقه دارد. در مرحله نخست راه‌اندازی این واحد تولیدی زمینه اشتغال پایدار برای 180 نفر فراهم خواهد شد.

به گزارش ایلنا، حمیدرضا کتانفروش به روند تکمیل کشتارگاه صنعتی دام در روستای داودآباد شهرستان اراک اشاره داشته و در این رابطه افزود: این مجتمع کشتارگاهی در زمینی به مساحت 13 هکتار احداث شده و به زودی به بهره‌برداری می‌رسد. این مجتمع کشتارگاهی صنعتی تاکنون 95 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

وی بر اهمیت اشتغال‌زایی در مناطق روستایی تأکید کرده و در این خصوص ادامه داد: تکمیل این پروژه گامی مؤثر در جهت توسعه صنعت دامپروری، رعایت استانداردهای بهداشتی و ساماندهی کشتار دام در استان مرکزی است و راه‌اندازی آن، گامی مهم در راستای تحقق اهداف اقتصادی و اشتغال‌زایی در استان محسوب می‌شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی اظهار داشت: نکته مهم در خصوص این مجتمع کشتارگاهی، بهره‌گیری از آخرین فناوری‌ها و رعایت بالاترین استانداردهای بهداشتی است. تکمیل این پروژه گامی مؤثر در جهت توسعه صنعت دامپروری، رعایت استانداردهای بهداشتی و ساماندهی کشتار دام در استان مرکزی است.

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