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استاندار قزوین:

حمایت‌های فراقانونی از تیم‌های فوتبال و فوتسال داشتیم

حمایت‌های فراقانونی از تیم‌های فوتبال و فوتسال داشتیم
کد خبر : 1796540
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استاندار قزوین گفت: در مدت مسئولیت، فراتر از اختیارات قانونی از رشته‌های مختلف همچون فوتبال و فوتسال حمایت کرده‌ایم و معتقدیم درخشش شما در میادین بین‌المللی، بهترین تبلیغ برای معرفی ظرفیت‌های گردشگری و فرهنگی استان قزوین است.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، محمد نوذری عصر امروز در آیین تجلیل از قهرمانان ورزشی استان گفت: شما تنها دختران قزوین نیستید، بلکه دختران ایران هستید؛ چرا که هر زمان پرچم سه‌رنگ کشورمان در میادین ورزشی بالا می‌رود، نماینده ملت ایران هستید.

وی افزود: برافراشته شدن پرچم جمهوری اسلامی ایران در رقابت‌های بین‌المللی برای هر ایرانی دغدغه‌مند مایه غرور و لذت است و این دستاوردها جلوه‌ای از نشاط اجتماعی و افتخار ملی به شمار می‌رود.

استاندار قزوین حضور پررنگ بانوان در عرصه قهرمانی را نشان‌دهنده پیشرفت قابل‌ملاحظه ورزش بانوان دانست و تصریح کرد: در رشته‌هایی همچون وزنه‌برداری، شطرنج و سایر حوزه‌های ورزشی، دختران استان افتخارات ارزشمندی برای کشور رقم زده‌اند که موجب شادی مردم ایران شده است.

نوذری ضمن قدردانی از تلاش ورزشکاران، مربیان و خانواده‌ها تأکید کرد: موفقیت‌های شما و برافراشته شدن پرچم کشور با عزت و افتخار، سرمایه‌ای ارزشمند برای استان و ایران اسلامی است.

وی با تأکید بر نقش الگوسازی ورزشکاران اظهار کرد: شما قهرمانان می‌توانید الگوهای شایسته‌ای برای هم‌نسلان خود در مسیر تقویت نشاط اجتماعی و کاهش آسیب‌های جامعه باشید؛ چرا که رفتار و رویکرد شما همواره مورد توجه جوانان است.

استاندار قزوین ورزش را ابزاری قدرتمند برای دیپلماسی و انتقال پیام ملت‌ها دانست و افزود: هیچ پدیده‌ای به اندازه ورزش نمی‌تواند ملت‌ها را به هم نزدیک کند؛ ما از این ظرفیت برای معرفی توانمندی‌های ایران بزرگ و توسعه دیپلماسی و صلح بهره می‌گیریم.

نوذری با اشاره به حمایت‌های ویژه مدیریت ارشد استان از حوزه ورزش تصریح کرد: در مدت مسئولیت، فراتر از اختیارات قانونی از رشته‌های مختلف همچون فوتبال و فوتسال حمایت کرده‌ایم و معتقدیم درخشش شما در میادین بین‌المللی، بهترین تبلیغ برای معرفی ظرفیت‌های گردشگری و فرهنگی استان قزوین است.

وی ضمن قدردانی از تلاش مربیان و خانواده‌های ورزشکاران گفت: از والدینی که چنین فرزندان برومندی را تحویل ایران عزیز داده‌اند سپاسگزارم. دولت با تمام توان در کنار شماست تا با بهره‌گیری از امکانات استان، در مسابقات پیش‌رو در شهریور و مهرماه، بار دیگر با مدال‌های خوش‌رنگ مایه افتخار کشور شوید.

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