مصرف بنزین در آذربایجان غربی ۸ درصد بالاتر از میانگین کشور است/۶۸ درصد سوختگیری با کارت سوخت شخصی است

به گزارش خبرنگار ایلنا، احمد مجرد، در گفت و گو با خبرنگاران از توزیع روزانه ۸.۵ میلیون لیتر انواع فرآورده‌های نفتی در مناطق ارومیه و میاندوآب خبر داد و اظهار کرد: بخش عمده این میزان مربوط به بنزین است.

وی افزود: روزانه ۴.۵ میلیون لیتر بنزین و ۲.۵ میلیون لیتر نفت‌گاز (گازوئیل) در سطح منطقه توزیع می‌شود.

مجرد با بیان اینکه ذخایر فرآورده‌های نفتی استان در وضعیت مطلوب قرار دارد، گفت: در بخش ذخیره‌سازی و زنجیره توزیع انواع فرآورده‌های نفتی آمادگی کامل وجود دارد و مردم هیچ نگرانی بابت تأمین سوخت نداشته باشند.

وی با اشاره به نحوه عرضه بنزین در جایگاه‌ها افزود: ۶۸ درصد از فروش بنزین از طریق کارت سوخت شخصی و ۳۲ درصد از طریق کارت‌های آزاد (اضطراری) جایگاه‌ها انجام می‌شود.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه ارومیه ادامه داد: در ایام جنگ کارت‌های اضطراری سوخت به صورت یک‌روزه صادر می‌شد و هم‌اکنون نیز روزانه حدود ۳۰۰ قطعه کارت سوخت در مناطق ارومیه و میاندوآب چاپ می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه هیچ جایگاه عرضه سوختی در دوران جنگ تعطیل نشد، خاطرنشان کرد: با وجود شرایط جنگی، فرآیند تأمین و توزیع سوخت در استان بدون وقفه ادامه داشت.

مجرد با اشاره به اینکه مصرف بنزین در آذربایجان غربی حدود ۸ درصد بیشتر از میانگین کشور است، تصریح کرد: این موضوع ضرورت مدیریت مصرف سوخت را دوچندان می‌کند.

وی بر اهمیت فرهنگ‌سازی در زمینه صرفه‌جویی تأکید کرد و گفت: اگر هر خودرو روزانه تنها یک لیتر در مصرف بنزین صرفه‌جویی کند، از واردات حجم قابل توجهی بنزین به کشور جلوگیری خواهد شد.

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