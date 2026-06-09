رئیس کل دادگستری گیلان در شفت:
برخورد قاطع با محتکران و گران فروشان
رئیس کل دادگستری گیلان گفت: مسئولان نظارتی شهرستان با محتکران و گران فروشان برخورد قاطع داشته باشند و دستگاه قضا هم در کنار آنها خواهد بود.
به گزارش ایلنا از رشت، رئیس کل دادگستری گیلان در نشست با مسئولان شفت، خواستار نظارت درست مسئولان نظارتی بر بازار شد و افزود: انتظار میرود مسئولان نظارتی با محتکران و گران فروشان برخورد قاطع داشته باشند و دستگاه قضا هم در کنار آنها خواهد بود.
مجید الهیان همچنین با اشاره به لزوم اجرای درست طرحهای هادی روستایی در شهرستان، افزود: این طرحها باید برای رفع مشکلات و کمک به معیشت روستائیان اجرا شوند.
وی در ادامه به استفاده درست و قانونی از مصالح تأکید کرد و گفت: باید از مصالح با نظارت دقیق صنعت، معدن و تجارت برای تعریض و ساخت راههای مناسب برای تامین رفاه و آسایش مردم استفاده شود.
حجت الاسلام والمسلمین احمد حکیمی گیلانی امام جمعه شفت هم در این نشست، با اشاره به برخی مشکلات شهرستان گفت: یکی از این موضوعات، مشکل اهالی پیرده شفت است که چندین سال است در وضعیت نامشخص تقسیمات کشوری قرار دارند، زیرا این منطقه نه بهعنوان شهر شناخته میشود و نه از مزایای کامل یک روستا برخوردار است.
ارسلان مقیمی فرماندار شفت هم در این جلسه گفت: مدیریت بخش عمدهای از زمینهای شهرستان شفت بر عهده اداره حفاظت محیط زیست شهرستان است که با وجود مزیتهای زیست محیطی، محدودیتهای جدی برای فعالیتهای عمرانی، اقتصادی و معیشتی مردم مناطق بالادست ایجاد کرده است.
وی با بیان اینکه حفظ منابع طبیعی و محیط زیست یک ضرورت انکارناپذیر است، افزود: این حفاظت نباید سبب نادیده گرفتن حقوق قانونی و عرفی مردمی شود.