برخورد قاطع با محتکران و گران فروشان

به گزارش ایلنا از رشت، رئیس کل دادگستری گیلان در نشست با مسئولان شفت، خواستار نظارت درست مسئولان نظارتی بر بازار شد و افزود: انتظار می‌رود مسئولان نظارتی با محتکران و گران فروشان برخورد قاطع داشته باشند و دستگاه قضا هم در کنار آن‌ها خواهد بود.

مجید الهیان همچنین با اشاره به لزوم اجرای درست طرح‌های هادی روستایی در شهرستان، افزود: این طرح‌ها باید برای رفع مشکلات و کمک به معیشت روستائیان اجرا شوند.

وی در ادامه به استفاده درست و قانونی از مصالح تأکید کرد و گفت: باید از مصالح با نظارت دقیق صنعت، معدن و تجارت برای تعریض و ساخت راه‌های مناسب برای تامین رفاه و آسایش مردم استفاده شود.

حجت الاسلام والمسلمین احمد حکیمی گیلانی امام جمعه شفت هم در این نشست، با اشاره به برخی مشکلات شهرستان گفت: یکی از این موضوعات، مشکل اهالی پیرده شفت است که چندین سال است در وضعیت نامشخص تقسیمات کشوری قرار دارند، زیرا این منطقه نه به‌عنوان شهر شناخته می‌شود و نه از مزایای کامل یک روستا برخوردار است.

ارسلان مقیمی فرماندار شفت هم در این جلسه گفت: مدیریت بخش عمده‌ای از زمین‌های شهرستان شفت بر عهده اداره حفاظت محیط زیست شهرستان است که با وجود مزیت‌های زیست محیطی، محدودیت‌های جدی برای فعالیت‌های عمرانی، اقتصادی و معیشتی مردم مناطق بالادست ایجاد کرده است.

وی با بیان اینکه حفظ منابع طبیعی و محیط زیست یک ضرورت انکارناپذیر است، افزود: این حفاظت نباید سبب نادیده گرفتن حقوق قانونی و عرفی مردمی شود.

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